Horóscopo e anjo do dia 03 de junho de 2020

Áries

Hoje o dia será bem mais estimulante e as coisas devem fluir de acordo com seus anseios. Depois de uma terça-feira zicada, é pra glorificar de pé! Sol e Vênus fecham na parceria e dobram energias em sua Casa 3, deixando seu poder de comunicação tinindo. Além de esbanjar simpatia, você terá muita facilidade para conversar, expor seus pontos de vista e convencer as pessoas.

Touro

Ótimas energias chegam das estrelas e a quarta-feira tem tudo para ser perfeita. A Lua troca likes com Marte e Netuno, dando carta branca para realizar algo que deseja há tempos. Outro apoio importante virá da conjunção entre Sol e Vênus, que somam forças em sua Casa do Dinheiro. Isso significa boas oportunidades de aumentar seus ganhos: fique e antena ligada.

Gêmeos

A Lua fortalece sua determinação no trabalho e dá vitalidade de sobra para você colocar o serviço em ordem. Só tenha um pouco mais de jeitinho ao resolver questões que exigem jogo de cintura com os chefes, assim não corre o risco de se ver em saias-justas nem de atrasar seus planos. É com empenho e disciplina que você vai conquistar suas metas e aumentar seus ganhos.

Câncer

Quarta-feira rainha! Os astros vão conspirar a seu favor e você vai contar com sorte e criatividade em tudo o que fizer. Além de dar um rolê toda serelepe em seu paraíso astral, a Lua escorpiana forma aspectos excelentes com Marte e Netuno, enviando grandes estímulos para os seus interesses pessoais e profissionais. No trabalho, você vai esbanjar disposição.

Leão

Leão, a quarta está tranquila e favorável para todo o mundo, mas você sabe que você não é todo o mundo, não é? Discussão com pessoa que estima pode abalar seu astral no início do dia. Se a amizade é valiosa, dê o primeiro passo. O astral vai mudar, já que a Lua fica em harmonia com Marte e Netuno, enviando ótimas vibes para seus interesses materiais e o universo doméstico.

Virgem

O Sol se aproxima de Vênus e forma conjunção com o planeta do amor e do dinheiro, destacando seus talentos, suas metas e deixando seu signo mais ambicioso, focado nos assuntos profissionais e financeiros. Partiu ganhar mais visibilidade, mostrar o que sabe e aumentar seu prestígio. Você vai lutar com toda força para conquistar reconhecimento e sucesso no trabalho.

Libra

Criatividade, determinação e boa lábia são as promessas dos astros para seu signo e essas qualidades que estarão à sua disposição podem ajudar você a aumentar seus ganhos no trabalho. A Lua dá um rolê em sua Casa da Fortuna, fica de boa com Marte e reforça seu espírito de luta, dando determinação e vontade para vencer qualquer desafio nas finanças e no serviço.

Escorpião

Além de brilhar em seu signo, a Lua forma aspecto superpositivo com Marte, que segue seu rolê todo pimpão em seu paraíso astral, num claro indício de que seus caminhos estão abertos nesta quarta e muita coisa boa pode rolar. Seu entusiasmo será contagiante e você conseguirá estimular todos, quem estiver ao seu redor ou quem estiver mais distante por causa da pandemia.

Sagitário

Ei, Sagita, nesta quarta, a sua intuição estará acesa e é bom dar ouvidos ao seu sexto sentido. Vai sentir mais firmeza para tomar decisões importantes e terá muita facilidade para fazer pesquisas e investigações. A Lua percorre o signo anterior ao seu e fica em sintonia com Netuno e Marte, ativando sua força interior e determinação. Pode ter uma ideia inspiradora.

Capricórnio

Quartou e hoje os astros fertilizam o terreno dos seus sonhos e revelam que você pode se aproximar de algo que deseja muito alcançar. É pra glorificar de pé, hein! A Lua dá um rolê em sua Casa das Realizações e faz aspectos maravigolds com Marte e Netuno, por isso também dá carta branca para seus contatos e conversas. Trabalhar em equipe será uma boa opção hoje.

Aquário

O desejo de brilhar e alcançar o sucesso será ainda maior e quem dá abrigo para suas ambições é a Lua, posicionada no ponto mais alto do seu horóscopo. Ela vai irradiar ótimas vibrações ao trocar likes com Netuno e Marte, incentivando você a mergulhar de cabeça no trabalho, batalhar por melhorias financeiras ou dar passos decisivos em busca dos seus ideais.

Peixes

Ontem o bicho pegou entre as estrelas, mas hoje os humilhados serão exaltados. A Lua dá um rolê em sua Casa 9 e troca likes com Netuno e Marte, que brilham em seu signo, dando carta branca para seu crescimento espiritual, profissional e financeiro. Não faltam estímulos para se dar bem em treinamentos, estudos, cursos e iniciativas que queira abraçar.

Horóscopo nascido em 3 de junho

Os nascidos em 3 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São simpáticos, sociáveis, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. Seu número é o 6, ligado às Artes, a tudo o que é belo e o que diz respeito à intuição e aos dons especiais, bem como aos atos de caridade e bondade. Mas os fazem problemáticos no amor.

Anjo do dia 3 de junho

O anjo protetor de quem nasce no dia 3 de junho é Elemiah, que protege os que viajam por mar ou por terra. Ajuda a vencer as dificuldades e a ter sucesso nas empresas comerciais e industriais. Dá um espírito inventivo e empreendedor. Faz obter descobertas úteis e renovadoras no trabalho. Ajuda a ser humilde e a não guardar mágoas ou rancores.