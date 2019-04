Horóscopo do dia 23 de abril de 2019

ÁRIES

Você vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente ou trazer novos caminhos para sua vida. Alegria com alguém de outra cidade ou com assuntos de Justiça. Mais afinidades com quem ama.

TOURO

Lua e Júpiter vão acentuar a sua intuição. O dia pode trazer mudanças importantes ou a chance que você esperava para dar uma reviravolta em sua vida. Na conquista, seu charme será irresistível.

GÊMEOS

O céu indica sorte em parcerias ou em uma nova sociedade. Você também pode fazer acordos vantajosos. Sinal verde para assumir um novo compromisso ou oficializar a união com seu bem.

CÂNCER

Os astros anunciam boas novidades e oportunidades profissionais para você. A saúde pede mais atenção. O romance receberá novos estímulos à noite. Na paquera, busque alguém para namorar.

LEÃO

A sorte está ao seu lado. Não deixe de fazer uma fezinha. No trabalho, explore a sua criatividade. Pode pintar um serviço extra à noite. Você vai esbanjar charme, carinho e romantismo.

VIRGEM

Assuntos de família vão exigir sua atenção ao longo do dia. Evite fazer drama. Seu coração pode balançar por alguém do passado, mas avalie bem os prós e contras antes de se envolver.

LIBRA

Você terá muita habilidade para se comunicar, o que deve facilitar bastante seu trabalho e qualquer acordo que queira fazer. Na conquista, converse para conhecer melhor o alvo.

ESCORPIÃO

Deve ter facilidade para ganhar dinheiro, mas também pode exagerar nos gastos. Contato com alguém querido pode alegrar sua noite. Se já achou seu par, estimule o diálogo e controle o ciúme.

SAGITÁRIO

Os astros renovam seu entusiasmo e você vai encarar a segundona com otimismo. Explore sua criatividade e simpatia no trabalho. A dois, fase quente e apaixonada. Fuja de discussões.

CAPRICÓRNIO

Cuidado para não confiar demais nas pessoas, pois pode cair nas armadilhas de gente falsa ou oportunista. Quem está livre terá mais certeza do que quer e vai escolher a dedo seu alvo.

AQUÁRIO

Os astros convidam você a investir nos seus sonhos. Mas defina prioridades e busque apoio para transformar ideias em realidade. Pessoas discretas e misteriosas vão atrair você na paquera.

PEIXES

Você vai priorizar a carreira e vai fará o que estiver ao seu alcance para se destacar no emprego. A noite promete bons momentos com amigos e ótima popularidade nas paqueras.