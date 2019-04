Horóscopo da semana de 19 a 26 de abril

ÁRIES

Sol e Lua em sua 5ª e 9ª casa astral atraem as atenções de autoridades, chefes e patrões, para você. Mas a opinião pública também está atenta. Realize viagem somente depois do aniversário. Recebimento de dinheiro. O diálogo com o seu amor será viável à noite.

TOURO

Algumas influências negativas nesta fase de “inferno astral”. Mas o dinheiro não está fácil de receber. Não é hora de comprar, mas de pagar as contas e ficar tranquilo. Talvez tenha desapontamento com o cônjuge ou a pessoa amada.

GÊMEOS

Conte com amigos e pessoas da intimidade. Convivência amena e de boa conversa, que pode lhe encantar. Um gesto de afeto e atenção de alguém vai lhe surpreender. Grandes ideias podem lhe ocorrer para o futuro. Faça tudo de acordo com o seu parceiro.

CÂNCER

Programe seu orçamento com cuidado, para pagar tudo em dia. Muito trabalho e alguns problemas na casa em que mora. Mantenha o equilíbrio sendo parcimonioso nos gastos e correto nas responsabilidades. Lucros extras. No amor importantes indecisões.

LEÃO

Para você tudo vai correr bem. Até mesmo o que nem esperava mais pode ser conseguido agora. Quem sabe uma mudança, uma promoção, uma viagem ou a aquisição de um bem de grande valor. Os contatos com gente de fora são positivos. Com o seu amor revela alegria.

VIRGEM

Talvez tenha vontade de ficar sozinho para pensar um pouco mais e encontrar o caminho mais certo e justo. Você vai precisar de muita paciência e calma para encarar os desafios. Existe tempo de compreender e de ser compreendido. Este é seu. Compreenda seu amor.

LIBRA

Muitas são as divergências e discussões que podem ocorrer no seu meio. Se for casado (a) pode ser com o marido ou a esposa, por motivo de ciúmes e desencontros de opinião. Mas por outro lado, convite para festa, reunião e vida social das mais movimentadas. Domine o ciúme.

ESCORPIÃO

Sua saúde merece atenção especial. A qualquer aumento de temperatura procure recursos e tome providências cabíveis. Não deixe para depois o que puder fazer agora. Alguém de Carneiro vai lhe dar apoio em algo necessário. A pessoa amada está atenta também.

SAGITÁRIO

Um dia de sorte e de bons presságios. Bons palpites para jogos e loteria, sorteio, concurso e outros. Se for o caso, não deixe de arriscar e tentar ajudar a sorte. Prestigio e possibilidade de um emprego ou de uma promoção. Prestigio político. Amor muito feliz,

CAPRICÓRNIO

A opinião pública e dos familiares, também estão atuando de uma forma negativa e com muitas criticas ao seu comportamento e ao que você faz. Tenha calma e paciência e deixe que em curto espaço de tempo tudo se resolve. Intrigas contra a sua felicidade.

AQUÁRIO

O Sol na 3ª casa, junto com outras configurações astrais melhora o seu ambiente. Você vai ficar nervoso, irritado e nem vai saber por que. Essa conturbação vai passar logo, logo. A pessoa amada está solidária e não abre. Festas e diversões à noite.

PEIXES

Suas emoções exacerbadas e muita impaciência com os acontecimentos. Não adianta dar murro em ponta de faca. Melhor é encarar as divergências e as pessoas descontroladas com calma. Confie mais em você mesmo. As coisas vão se normalizar logo, até mesmo no amor.