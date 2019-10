Grave acidente deixa seis feridos e um morto em Laranjeiras do Sul

Um grave acidente envolvendo quatro veículos no KM 446,7 da BR-277, em Laranjeiras do Sul, deixou seis pessoas feridas e uma vítima fatal na noite de domingo (13).

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h30 quando um caminhão M.BENZ/L 1113 carregado de bovinos com um condutor etilizado (bafômetro – 0,41mg/l) atingiu um veículo FIAT/UNO MILLE WAY.

O caminhão M.BENZ/L 1113 seguia pela BR-277 sentido crescente e saiu da pista colidindo nos veículos VW/GOL 1.0 e FIAT/UNO MILLE WAY ECON placa ARX3709, que transitavam pela BR-277 sentido decrescente.

O caminhão estava carregado com 30 bovinos, que ficaram soltos após o acidente. Um veículo I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, que seguia pela rodovia no momento do acidente, colidiu em dois bovinos. O acidente teve ao todo seis vítimas.

O condutor do Fiat Uno, de 57 anos, foi socorrido em estado grave, mas morreu a caminho do hospital.