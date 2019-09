Escritório do autódromo

A 33ª Cascavel de Ouro terá um escritório montado no Autódromo Internacional Zilmar Beux para receber os pilotos ainda não inscritos na corrida de 3 de novembro para consolidação das inscrições. Os pilotos que estarão em Cascavel para o Turismo Nacional (de quinta a sábado) terão a possibilidade de pagar as inscrições no cartão de crédito em até duas parcelas. A taxa de inscrição por carro é de R$ 5.000 e neste ano os pilotos têm as opções de participar individualmente, em duplas ou em trios. Pilotos e equipes poderão ainda fazer a compra dos pneus para a Cascavel de Ouro, aproveitando o valor com desconto de R$ 290 por unidade (montagem e balanceamento já incluídos).