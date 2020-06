Equipes realizam promoções e rifas por recursos em tempos sem esporte

Um dos primeiros setores afetados pelas restrições sociais em virtude da pandemia do novo coronavírus, o esporte completou esta semana três meses de paralisação em Cascavel desde o primeiro decreto municipal editado, em 14 de março, com medidas de enfrentamento à disseminação de covid-19 no município. Em busca de recursos para quitar obrigações como salários de técnicos, aluguel e auxílio a atletas, algumas equipes estão com ações de promoção e venda de ações entre amigos, as populares rifas, para angariar recursos.

Para isso, até uma associação foi formalizada, a Ateff (Associação dos Técnicos e Escolas Futsal e Futebol). “A paralisação do esporte afetou demais a renda de várias famílias que dependem dele para seu sustento, e como já vamos para 90 dias sem recebimento algum, montamos essa associação com o intuito de ajudar vários profissionais que estão passando muita dificuldade, e com isso fortalecer e unir essa categoria nesse momento difícil. Faremos algumas ações para amenizar um pouco essa situação e uma delas é a venda da camiseta da Ateff”, explica Marquinhos Gois.

O valor da camiseta, confeccionada em malha em Dry Fit, com proteção UV, é R$ 30 e será revertido para ajudar as escolinhas e os técnicos que tiveram a renda diminuída nesta pandemia. Os interessados em ajudar devem entrar em contato com Marquinhos pelo 99944-6402 (WhatsApp).

Ginástica Rítmica

Na ginástica rítmica, a equipe de Cascavel, que conta com atletas medalhistas em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, além de muitos sonhos e esperança, a busca por recursos financeiros está concentrada na venda on-line de uma rifa, pelo site botanaRifa.com.br/ginasticaritmica. O valor de cada número é R$ 5 e dá direito a concorrer a quatro prêmios: uma cesta de produtos de beleza com uma jaqueta feminina de couro verniz, avaliada em R$ 450; um nicho em porcelanato instalado, avaliado em R$ 400; outro nicho em porcelanato instalado, também avaliado em R$ 400; e uma obra de arte com moldura, tamanho 50×40, avaliada em R$ 300.

Basquete feminino

Já o Novo Basquete Feminino de Cascavel promove a ação West Burguer NBFC, com a venda de hambúrguer (pão brioche, hambúrguer de Angus 140g, queijo, barbecue com cebola rocha e molho) ao valor de R$ 15. A entrega dos lanches será no dia 7 de julho, no sistema drive-thru, mas vendas serão apenas de forma antecipada. Os interessados em ajudar devem entrar em contato com representantes da associação pelo número 98806-2228 (fone e WhatsApp).