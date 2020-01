COB traz consultor internacional de atletismo rumo a Tóquio 2020

Rio de Janeiro – A temporada 2020 começou em alta velocidade para o atletismo brasileiro. Na última semana, entre 13 e 17 de janeiro, os melhores velocistas e barreiristas do País, como Alison dos Santos, Paulo André e Vitória Rosa, acompanhados de seus treinadores, estiveram reunidos no Rio de Janeiro para um camping de treinamento com o estadunidense Loren Seagrave, consultor do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e uma das maiores referências no atletismo mundial.

“Precisamos de alguém que nos traga novas informações, e o Loren está dando um upgrade no nosso conhecimento. Nós já tínhamos a parte científica, mas não a prática”, afirmou o Coordenador Técnico-científico no Laboratório Olímpico e responsável pela Análise de Desempenho e Atletismo no COB, Carlos Alberto Cavalheiro.

“Estive com esses atletas em novembro do ano passado, em Bragança Paulista (SP), quando filmamos os treinos de velocidade e os trabalhos técnicos. Agora, nos reunimos novamente, vi evolução e pudemos refinar este trabalho. Dessa vez, ainda fizemos vários testes e avaliações no Laboratório Olímpico e, com estas informações, poderemos melhorar ainda mais em fevereiro”, explicou Loren Seagrave, referindo-se ao próximo camping, que vai acontecer em Chula Vista, na Califórnia (EUA).

Dentro do planejamento desenvolvido pelo COB e pela Confederação Brasileira de Atletismo, os velocistas e barreiristas brasileiros têm passado cada vez mais tempo juntos, de 80 a 90 dias por ano, no atual ciclo olímpico. O objetivo é claro: fazer com que eles participem do maior número de treinamentos e competições possível.