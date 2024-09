Horóscopo do dia 24 de setembro

ÁRIES

O dia começa tenso, e você precisa redobrar a atenção nas comunicações. Depois, assuntos familiares podem concentrar sua atenção. A praticidade para lidar com o que vier pela frente pode render uma grana extra. No amor, tente manter o ciúme sob controle. Cor: PRETO Palpites: 44, 24, 06

TOURO

Você vai dar um show na hora de se comunicar e trocar ideias, o que facilita para cuidar de qualquer tarefa no trabalho. Só tenha cuidado especial com as finanças, porque há risco de prejuízo, bebê. A vida amorosa se torna mais agitada. Cor: VERMELHO Palpites: 36, 19, 27

GÊMEOS

Críticas e cobranças podem azedar a convivência com os colegas, então cuidado com o que diz! Você vai ter habilidade de sobra para lidar com dinheiro e encontrar novas oportunidades lucrativas. O ciúme vai dar as caras no amor, mas se você for com calma, tudo se acerta. Cor: ROSA Palpites: 40, 15, 22

CÂNCER

Desentendimento e até sincericídio podem ser um problema, então escolha melhor as palavras. Mas a chegada da Lua em seu signo promete pique pra dar e vender! Você vai impressionar os outros com tanta disposição. No amor, espante a timidez e tome a iniciativa. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 03, 01

LEÃO

A Lua inferniza seu astral e você vai sonhar com paz e sossego, Leãozinho, mas isso melhora rapidinho à tarde. A saúde pede um pouco mais de atenção, por isso, evite se sobrecarregar ou se estressar demais com o que não depende de você, tá? No amor, você vai dar um show de sensualidade! Cor: BRANCO Palpites: 54, 38, 29

VIRGEM

É melhor controlar as expectativas, porque nem tudo deve correr às mil maravilhas hoje. Ouvir outros pontos de vista e trabalhar suas habilidades de relacionamento vão ajudar. O clima melhora à tarde, e as amizades contam com a proteção da Lua. O amor reserva surpresas. Cor: DOURADO Palpites: 01, 03, 12

LIBRA

As estrelas enviam ótimas energias para montar projetos ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas e focar no que realmente importa. Pode ser que os seus planos para o dia enfrentem mudanças de última hora, mas vai forrar o bolso. O amor recebe vibes maravilhosas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 05, 41, 23

ESCORPIÃO

O dia começa tenso, e pode até pintar briga com amigos ou com a pessoa amada se não tiver cuidado. Depois, seu espírito aventureiro vai fazer hora extra e você conta com disposição de sobra para sair por aí, respirar ar puro, dar uma volta ou viajar. O amor promete momentos divertidos. Cor: VERDE Palpites: 32, 24, 23

SAGITÁRIO

Os relacionamentos passam por altos e baixos, Sagita, então tenha tato na hora de lidar com as pessoas. Mas vai sobrar pique para fazer os ajustes necessários. Ótimo dia para fazer uma mudança no trabalho e nos seus hábitos. No amor, mostre seu lado mais sensuellen. Cor: PRATA Palpites: 09, 54, 18

CAPRICÓRNIO

A Lua entra em Câncer e envia as melhores vibes para as relações! Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de dar certo. Também exercite a empatia e estenda a mão para ajudar alguém próximo. O amor também sai ganhando, mas controle as críticas. Cor: CINZA Palpites: 11, 02, 18

AQUÁRIO

É melhor você não contar com a sorte, Aquário. O dia começa tenso, e pode até ter prejuízo se não agir com cautela ao lidar com dinheiro. O corpo também pede um cuidado a mais: melhore os seus hábitos. No amor, controle seu lado ciumento. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 58, 49

PEIXES

O dia começa tenso, e vai ser preciso jogo de cintura para evitar atritos. Ainda bem que a Lua envia as melhores vibes para você! Explore a sua criatividade e habilidade, especialmente se precisa convencer alguém sobre as suas ideias. O astral é perfeito no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 16, 09, 19