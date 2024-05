Horóscopo do dia 23 de maio

ÁRIES

A balança das finanças fica meio desequilibrada, e convém esconder o cartão, viu bebê. tudo deve fluir bem no trabalho e seu carisma vai bombar. Mas a joia da coroa está reservada para o amor! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 29, 47

TOURO

Controle seu lado ranzinza e evite críticas para se entrosar numa boa com todos. Será mais fácil agilizar seus interesses de trabalho, e pode faturar uma graninha a mais. No amor, tudo certo. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 36, 39

GÊMEOS

Perrenguinhos podem rolar, mas garanto que essas vibes vão perder força e você vai se entender às mil maravilhas com quem convive. Boas notícias sobre dinheiro. No amor, tudo de bom. Cor: LILÁS Palpites: 23, 58, 40

CÂNCER

Trago um alerta real e oficial pro seu bolso! Ligue o radar para não torrar grana com bobagens e abra o zoião com propostas mirabolantes. Pode conseguir mais estabilidade no trabalho. No amor, você tá que tá. Cor: AMARELO Palpites: 23, 08, 05

LEÃO

A Lua abre a manhã de ovo virado, mas o astral ganha ares mais positivos ainda pela manhã, e tudo deve caminhar numa ótima para você. Dinheirinho chegando, sucesso no trabalho e amor no coração são as promessas para a sua quinta-feira, bebê! Cor: PINK Palpites: 24, 60, 40

VIRGEM

Pode quintar com desafios, consagrada, mas terá condições de virar esse jogo! Se explorar sua concentração no trabalho, pode render muito, e seus instintos vão te ajudar a driblar ciladas com dinheiro. O amor pode precisar de mais dedicação. Cor: BRANCO Palpites: 20, 34, 11

LIBRA

O astral pode ficar um tanto conturbado, viu bebê? Muita calma nessa hora, mas logo as coisas entram nos eixos. No trabalho, não deve faltar camaradagem, e pode ter bons momentos com pessoas queridas. No amor, tudo nos trinques. Cor: PRETO Palpites: 42, 24, 26

ESCORPIÃO

Há alerta de tretas nas relações pessoais e profissionais, mas ainda bem que você terá pulso firme para resolver! Seu empenho vai valer a pena, e seus esforços serão recompensados. No amor, há sinal de bagacinhas, mas isso passa rapidão. Cor: CEREJA Palpites: 54, 45, 25

SAGITÁRIO

As estrelas pedem mais calma, então vai suave na nave e não invente moda. Mas depois, vale investir em seu crescimento, e as oportunidades se ampliam se você tirar o pé da sua zona de conforto. O amor ganha estímulos. Cor: VERMELHO Palpites: 03, 28, 57

CAPRICÓRNIO

Você pode começar o dia meio inquieta, cabrinha! Pode pensar nos rumos da sua vida amorosa, mas as responsabilidades de trabalho e grana vão chamar as atenções. À noite, o amor volta ao foco e seu lado sensuelen vai se fortalecer. Cor: ROSA Palpites: 18, 29, 09

AQUÁRIO

Tretinhas podem marcar presença, mas depois a vontade de socializar vai crescer, assim como a sua disposição para se relacionar. No trabalho, alianças e atividades em equipe vão render no serviço. No amor, as ziquinhas passam longe. Cor: ROXO Palpites: 57, 21, 54

PEIXES

As expectativas para o fds que estão chegando, mas antes você terá que encarar os deveres! O dia começa com muitas demandas, mas aos poucos as coisas passam a fluir melhor. O astral fica tranquilo no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 13, 59