Horóscopo do dia 6 de junho

ÁRIES

Não convém se expor demais nem se abrir com qualquer um. Evite revelar seus planos e segredos, principalmente coisas a respeito da sua vida amorosa e fuja de fofocas para não fazer papel de trouxa. Na paquera, investigue as intenções do crush.

TOURO

A Lua muda hoje para o signo de Peixes, incentivando seu lado solidário e carinhoso, mas entra em conflito com Vênus a noite e pede cautela nos assuntos do coração. Ciúme de amigo pode ser sinal de paixão, mas descubra se o sentimento é recíproco para não se iludir.

GÊMEOS

O momento pede mais jogo de cintura e boa vontade para dialogar, portanto, nada de brigar ou fazer a afrontosa e bater de frente com os outros. Será mais fácil conseguir o que quer se agir com simpatia e jeitinho. Lua e Vênus também recomendam a reforçar a boa comunicação, sobretudo no amor.

CÂNCER

Valorize os laços de carinho e procure se mostrar mais presente na vida de quem estima, mesmo que tenha que fazer isso de longe, via internet. Na paixão, Lua e Vênus se estranham à noite e alertam que não é hora de alimentar ilusões.

LEÃO

Nem tudo o que reluz é ouro e hoje as aparências podem mascarar falsidades, então, se liga! No amor, Lua e Vênus deixam o terreno arenoso e convém ir com calma, ainda que seu carisma e sensualidade estejam exuberantes e possam trazer sucesso na paquera.

VIRGEM

A Lua entra hoje em sua Casa 7, mas não fica muito de boas e vai se desentender com Vênus no período noturno. Para não brigar com sua cara-metade, a ordem é pegar mais leve e conciliar. Talvez seja necessário fingir demência também.

LIBRA

Se não pode fazer mudanças na sua rotina, tente ao menos se distrair com interesses e coisas diferentes em seu cantinho. Nas relações pessoais, alguns imprevistos podem rolar, mas serão passageiros. Na paixão, Lua e Vênus entram em rota de colisão à noite e avisam que romance com alguém de outra cidade pode enfrentar desafios.

ESCORPIÃO

Não é hora de correr riscos nem se aventurar em situações indefinidas ou nebulosas: seja mais realista com o que ganha e gasta, ouça mais a sua intuição e dobre a atenção com pessoas falsas. A Lua deixa seu poder de atração irresistível, esquentando as paqueras e o romance, mas o astral pode dar uma guinada no período da noite.

SAGITÁRIO

Tenha jogo de cintura e tente conversar numa boa com quem vier com mimimi. A Lua, que entra hoje em sua Casa 4, também fica pistola e treta com Vênus à noite, recomendando a não cultivar ressentimentos à toa. Quem está livre vai sonhar com compromisso e não vai se satisfazer com aventuras.

CAPRICÓRNIO

Se sentir que o corpo pede descanso, inspira, respira e não pira: dê um tempo para recompor suas energias. Talvez queira aproveitar o dia para organizar suas coisas ou dar uma atenção maior à saúde e alimentação: vai ser bom.

AQUÁRIO

A Lua, que entra logo cedo em sua Casa da Fortuna, até poderia dar um help, mas ela também forma aspecto nervoso hoje e reforça os alertas do Sol. Na paquera, seu charme será tão intenso que pode ser difícil eleger um alvo só. Na vida a dois, o ciúme pode rondar e provocar insegurança.

PEIXES

Na paixão, talvez se pegue pensando muito em um ex-amor. Avalie de vale a pena buscar uma reconciliação ou decida sacudir a poeira e partir para outra. À noite, a Lua fica em atrito com Vênus e recomenda a não alimentar falsas ilusões. Na união, que tal repetir uma experiência romântica que foi marcante para você e seu par?

MENSAGEM DO DIA

Amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. […] Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus; aquele que faz o mal não viu a Deus.

3 João 1:2 e 11