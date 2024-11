Horóscopo do dia 21 de novembro

A dobradinha diplomacia mais ótimas ideias ganha destaque e pode ser uma maneira inteligente para lidar com as pessoas. Um clima descontraído com os amigos marca os momentos de lazer, inclusive nas redes sociais. No amor, mantenha o clima leve e descontraído! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 19, 03, 37

A Lua destaca sua intuição e você pode enxergar algo que estavam escondendo de você e até aprender mais sobre assuntos místicos ou religiosos. No trabalho, é hora de agir com cautela e não revelar seus planos para qualquer um. Seu maior desafio será controlar o ciúme ou a impaciência no amor. Cor: PRATA Palpites: 38, 47, 36

Se depender das estrelas, tudo o que envolve dinheiro conta com as melhores energias, e você pode usar seu sexto sentido para encher o bolso. A saúde ganha destaque à noite, com a chegada do Sol a Sagitário, e vale a pena agir com mais cuidado neste setor. No amor, cuidado com ciúme. Cor: ROSA Palpites: 38, 16, 07

Você pode se mostrar mais falante e comunicativo do que o normal, Gêmeos, e isso não é pouca coisa!Mas é a entrada do Sol em Sagitário nesta noite que promete movimentar os relacionamentos e animar o seu coração. Deixe a solidão bem longe e curta a companhia das pessoas que ama! Cor: AMARELO Palpites: 10, 21, 55

O trabalho tem tudo para correr com tranquilidade, e você pode brilhar em tarefas que pedem bom–senso e praticidade. O Sol entra em Sagitário nesta noite e destaca sua intuição, além da capacidade de enfrentar qualquer problema. Reforce os laços no amor.Cor: PRETO Palpites: 06, 17, 42

Pode comemorar: com o céu sorrindo para os seus interesses, qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa! A sorte vai sorrir para o seu lado e é um ótimo dia para fazer uma fezinha! Seu lado mais envolvente e charmoso ganha destaque, sinal de sucesso no amor. Cor: MARROM Palpites: 15, 51, 08

ÁRIES O céu avisa que os assuntos familiares podem concentrar sua atenção, mas tente equilibrar o serviço com as tarefas e obrigações em casa. A praticidade e o bom–senso serão o seu trunfo para encher o bolso e agarrar as boas oportunidades que devem surgir! A sintonia no amor vai crescer. Cor: PRETO Palpites: 15, […]

ÁRIES O dia conta com good vibes para resolver pendências em casa e cuidar de tarefas. A família pode dar uma ajuda com emprego ou dinheiro. À tarde, a Lua ilumina seu paraíso astral e avisa que seu charme estará turbinado! O amor conta com ótimas energias e pode ter chuva de mimos à noite. […]

ESCORPIÃO

Você vai cair da cama com muita disposição para mergulhar no trabalho e conquistar qualquer objetivo, Escorpião! Com sua ambição no modo turbo, é hora de focar nos seus objetivos porque nada será capaz de ficar no seu caminho. Há sinal de compromisso e dedicação no amor. Cor: LILÁS Palpites: 31, 59, 41

SAGITÁRIO

O céu anuncia boas novas para contatos profissionais e interação com gente de longe hoje, inclusive no trabalho. Tudo o que puder ser feito em equipe tem mais chance de dar certo, então bora lá juntar forças com colegas que estão no mesmo barco. O amor conta com boas vibes.Cor: VERDE Palpites: 40, 15, 42

APRICÓRNIO

O céu avisa que as transformações no trabalho estão em destaque, e você vai precisar de dedicação para driblar imprevistos. À noite, o Sol chega ao seu inferno astral: aproveite para descansar, curtir o seu canto e prestar atenção ao que é seu. Aposte nas demonstrações de carinho no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 45, 54, 02

AQUÁRIO

A Lua segue enviando boas energias para os relacionamentos, e as parcerias contam com o apoio das estrelas. E com o Sol estimulando as amizades, você fará o possível para evitar o isolamento e vai buscar companhia em todos os momentos. A sintonia no amor tem tudo pra crescer. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 33, 40, 32

PEIXES

Você vai precisar de uma dose extra de fé, foco e café se quiser dar conta de todas as tarefas. O céu promete as melhores vibes para colocar o serviço em dia! Pode até se surpreender com tudo o que vai conseguir realizar agora se não se distrair no meio do caminho. Boas vibes no amor. Cor: DOURADO Palpites: 46, 21, 03

MENSAGEM DO DIA

O que semear a perversidade segará males; e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda; e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei.

PROVÉRBIOS 22:8-11