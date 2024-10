Horóscopo do dia 15 de outubro

ÁRIES

Terça é o dia de Marte, seu regente, e hoje ele troca ótimas energias com a Lua, convidando a dar mais importância à vida íntima. No trabalho, vai render mais se nada atrapalhar sua concentração, e as finanças vão receber um bom impulso. As emoções serão intensas no amor. Cor: LARANJA Palpites: 12, 28, 19

TOURO

Pode esperar boas energias em todos os setores! Pode fatura, o trabalho está favorecido e os seus objetivos vão receber um baita incentivo. Vai com tudo, porque os seus planos podem ser bem sucedidos. Agora, as melhores vibes estão reservadas para as amizades e o amor! Cor: VIOLETA Palpites: 58, 23, 14

GÊMEOS

Os astros anunciam um período espetacular para triunfar na carreira e atrair melhorias nas finanças, então bora lá fazer acontecer! Seus esforços devem surtir excelentes resultados e o mérito será todo seu. O amor recebe boas vibes. Cor: AMARELO Palpites: 54, 46, 34

CÂNCER

Se a rotina anda uma chatice e você vem sonhando com mudanças, chegou a hora de colocar elas em ação e expandir seus horizontes, bebê! Sua coragem e vontade de aprender vão ficar a milhão, e o dia é propício para pensar fora da caixa. Os astros espalham as melhores vibes no amor. Cor: PRETO Palpites: 32, 60, 15

LEÃO

As coisas devem caminhar sem entraves no trabalho, oportunidades de bons negócios devem surgir e você pode sair no lucro se seguir os seus instintos. Confie em seu tino empreendedor, se arrisque e não perca as chances de incrementar seus ganhos! No amor, a intimidade tende a ficar mais fogosa. Cor: GOIABA Palpites: 03, 37, 19

VIRGEM

Há chances de alcançar um ideal que deseja há tempos, oportunidades podem cair no seu colo e você vai esbanjar habilidade para se relacionar com quem convive. Os astros exaltam suas qualidades e prometem sucesso pleno. No amor, pode esperar um astral mais apaixonado! Cor: MAGENTA Palpites: 16, 19, 18