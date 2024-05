Horóscopo do dia 15 de maio

Áries

O dia será favorável para seus contatos sociais e interesses ligados à empresa nesta quarta. No trabalho, as influências prometem ser ótimas, inclusive para alguma mudança que vem planejando.

Touro

Aproveite a influência astral do sol, que renova suas energias físicas e mentais. Inicie ou retome projetos que ficaram parados. Sua autoconfiança também cresce e você sabe como isso é fundamental para te levar ao sucesso!

Gêmeos

Prudência e atenção redobrada para evitar prejuízos e outras complicações no amor. No trabalho, terá que se esforçar um pouco mais. Somente o seu papo agradável, seu bom-humor, seu raciocínio rápido e um rostinho bonito não vão resolver paradas complicadas que podem surgir.

Câncer

Não é porque gosta de uma pessoa que tudo o que ela faz é bom! Além disso, pode ser que você tenha de se aproximar de pessoas com quem não tenha simpatia ou afinidades emocionais, mas que podem te acrescentar outros tipos de visões que serão fundamentais para o seu sucesso.

Leão

A influência saturniana pode repercutir na vida profissional. Por isso, repita o mantra: manda quem pode e obedece quem tem juízo! Evite briga com chefes, superiores e colegas mais experientes que você. Vênus está mandando energias rejuvenescedoras e revigorantes para você.

Virgem

Mercúrio e Vênus prometem turbinar seus planos profissionais, principalmente aqueles mais ousados. O astral também é favorável para quem trabalha por conta própria ou ocupa posição de liderança na firma. Vênus está mandando boas vibrações para você encantar quem quiser.

Libra

Aproveite para resolver assuntos importantes com familiares, colegas do passado e para tratar de interesses ligados a produtos domésticos, imóveis e construções. Plutão, o regente do seu dinheiro, pede reflexão e atenção. Para o amor, Vênus continua enviando energias de harmonia e compreensão.

Escorpião

Faça uma reflexão sobre suas relações e se livre de encostos. Muitas coisas não precisam ser necessariamente eliminadas, e sim corrigidas, aperfeiçoadas. No trabalho, Marte pode fazer uma grande mudança em sua situação.

Sagitário

Sagitário vai ter de se esforçar muito para dar conta das demandas, seja para melhorar sua renda, seja para resolver aqueles problemas que sempre aparecem. E nada de confiar na sua estrela, de achar que aos 48 do segundo tempo tudo vai dar certo. Quanto à saúde, conte com toda a energia do Sol.

Capricórnio

Vale redobrar a atenção ao lidar com pessoas ou projetos muito inovadores, principalmente relacionados a computadores, mídias sociais, produtos eletrônicos e até mesmo em atividades que visem o bem-estar social de pessoas mais carentes. Na saúde, pode ter alguma instabilidade.

Aquário

O primeiro desafio vai rolar porque Saturno está retrógrado no seu signo, enviando uma onda de pessimismo capaz de realçar seu lado conservador. Mantenha a fé e a confiança, na certeza de que vencerá as paradas que surgirem, usando inteligência, espírito de camaradagem e, claro, as ideias revolucionárias que volta e meia você quer colocar em prática.

Peixes

Sinal vermelho para o seu signo, que é muito sensível e se abate com facilidade. Use e abuse de sua intuição, da sua fé e da sua força para encarar essas paradas indigestas. Rindo ou chorando, você tem de seguir em frente para dar conta dos compromissos. Se precisar, reze um pouco mais e apele para o seu lado místico.

MENSAGEM DO DIA

Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha; aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.

Habacuque 2:1-2