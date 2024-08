Horóscopo do dia 15 de agosto

ÁRIES

Sua criatividade estará tinindo, seus talentos vão ganhar visibilidade e os caminhos se abrem para você crescer, prosperar e se realizar. Mas abra o olhão e não confie cegamente em todo mundo, porque pode levar rasteiras. No amor, explore seu charme! Cor: VERDE Palpites: 06, 17, 24

TOURO

Sua estrelinha tem tudo para brilhar! As preocupações com dindim vão cair por terra, e pode ter excelentes oportunidades para encher o bolso. Só não convém esperar muito das amizades, já que há risco de descobrir falsianes. Mas relaxa, que o amor vai compensar! Cor: PRETO Palpites: 29, 02, 20

GÊMEOS

Sol e Lua blindam o seu astral! Contatos e conversas vão fluir num clima de grande harmonia, e podem causar alergias já no início do dia. Só não convém sair divulgando suas ambições para qualquer um, pois pode ter rival a fim de puxar o tapetinho. O amor está protegido. Cor: BRANCO Palpites: 45, 20, 27

CÂNCER

Prepare-se para fazer sucesso, porque se depender do Sol e da Lua, você tem excelentes promessas no trabalho e nas finanças! Só não perca tempo e energia com sonhos e ideais que não se encaixam na sua realidade, beleza? O amor vai contar com mais proteção. Cor: VERDE Palpites: 31, 15, 04

LEÃO

O Sol segue poderoso no seu signo e está em sintonia com a Lua. Hoje, você pode alcançar grandes conquistas no trabalho, nas finanças e no amor! Mas corre para aproveitar essa canja dos astros, porque o clima deve mudar na metade da tarde, e aí, talvez não tenha a mesma sorte. Cor: CEREJA Palpites: 52, 27, 54

VIRGEM

Você vai começar o dia com disposição para colocar a casa em ordem, e também contará com ótima capacidade de concentração no serviço. Além disso, pessoas próximas podem dar conselhos importantes para resolver abacaxis. No amor, confusões podem rolar, mas tudo entra nos eixos. Cor: PRATA Palpites: 20, 45, 54

LIBRA

O astral tá maravilhoso ao raiar do dia, e não vai faltar simpatia nem habilidade para se relacionar com quem convive. E o Sol e a Lua prometem um baita incentivo de pessoas de confiança, das quais pode receber apoios e conselhos preciosos. O amor fica mais cúmplice. Cor: MARROM Palpites: 08, 26, 53

ESCORPIÃO

Interesses financeiros e assuntos que não podem ser adiados vão ficar em evidência, e os astros garantem que tudo fluirá de acordo com os seus planos! Só tenha cautela para não misturar as estações e levar probleminhas amorosos para o trabalho. No amor, bora maneirar no ciúme? Cor: CREME Palpites: 44, 51, 50

SAGITÁRIO

O dia tá perfeito para você ir atrás dos seus sonhos e esperanças. E novidades podem surgir para levantar seu astral e sua autoconfiança! Só seja mais paciente com quem tem diferenças, ok? No amor, faça algo fora da rotina! Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 60, 15, 14

CAPRICÓRNIO

Os astros mais vão ajudar do que atrapalhar, e revelam que você já começa o dia com boas oportunidades para encher o bolso! Só mantenha a discrição e evite falar dos seus planos, ainda mais com quem não conhece muito bem. No amor, você vai curtir momentos especiais. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 06, 31

AQUÁRIO

Socializar é a praia dos aquarianos, e o dia vai raiar perfeito para interagir com amigos e as pessoas queridas. O celular pode lotar de notificações e convites, mas aproveite logo porque o clima tende a mudar do meio da tarde em diante. No amor, cuidado com desencontros. Cor: MAGENTA Palpites: 21, 12, 03

PEIXES

Hoje os astros dão um bom impulso para as suas metas, e garantem que você vai contar com ótimas perspectivas de sucesso. Só não descarte contratempos na parte da tarde, quando pode cometer enganos, então se liga! Sinal de boas novas no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 02, 47, 25

MENSAGEM DO DIA

A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.

Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza.

A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem.



Provérbios 14: 1-3