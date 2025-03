Horóscopo do dia 07 de março

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Sextou! Comece o dia investindo em diálogo e raciocínio rápido. À tarde, uma paciência extra vai te ajudar nas tarefas diárias. Nos assuntos do coração, aproveite o clima tranquilo à noite para fazer as pazes com seu par.

COR: PRETO PALPITE: 08, 15, 53

TOURO

Inicie seu dia com boas notícias financeiras, mas evite projetos arriscados para proteger seu bolso. Use suas habilidades de comunicação aprimoradas pela Lua em Câncer para inspirar conexões. À noite, divirta-se no amor.

COR: CEREJA PALPITE: 16,25,43

GÊMEOS

Sextou, Gêmeos, e seu signo fica mais comunicativo e sociável logo cedo. É hora de tirar proveito disso para resolver qualquer perrengue no serviço. Aproveite para definir assuntos pessoais, traçar novas metas e passear por aí. A Lua se muda para Câncer à tarde e promete good vibes para a sua vida financeira. No amor, controle a possessividade à noite.

COR: BRANCO PALPITE: 38,20,09

CÂNCER

Pra você de Câncer, dê ouvidos à sua intuição para fechar bons negócios e seja realista. À tarde, espere uma leveza no trabalho e na vida pessoal, pois a lua brilha em seu signo. No amor, seu carisma será reforçado.

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: 14,22,49

LEÃO

Aproveite a manhã para se dedicar aos projetos profissionais. Mas lembre-se, todo mundo tem altos e baixos, tente manter a calma nas amizades. Quanto ao romance, tente agitar as coisas pela manhã para melhores resultados.

COR: AMARELO PALPITE: 19,25,46

VIRGEM

Você de Virgem, a Lua segue enviando boas vibes para você adiantar o trabalho logo cedo. Mas, no final da manhã, será preciso mais diplomacia para se entender com os outros. No romance, um astral descontraído promete animar os momentos

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 06,21,14