Resultado provisório do PSS 2024 será divulgado no dia 4 de novembro 

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) informa que em 4 de novembro será divulgado o resultado provisório do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2024 realizado pela pasta, incluindo as provas objetiva e de títulos e dos vídeos/aula (enviados pelos candidatos em agosto), além da análise do tempo de serviço. Os candidatos fizeram no último dia 29 de setembro as provas objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, aplicadas em 30 municípios do Paraná.

Na próxima etapa, nos dias 05 e 06 de novembro, os participantes terão a oportunidade de interpor recursos sobre questões relativas ao resultado provisório.

O resultado final do PSS, que sai após o prazo de questionamento, será publicado em 9 de dezembro. Depois da divulgação da classificação final, os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações, que serão divulgadas no endereço eletrônico do Núcleo Regional de Educação.

A contratação dos aprovados ocorrerá de acordo com a necessidade da rede estadual de ensino, ao longo de 2025, podendo se estender até 2026, conforme a demanda por profissionais.