Estudantes já podem pedir isenção da taxa de inscrição para o Enem 2025

Brasil - Os alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser feitos pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no período de 14 a 25 de abril.

Têm direito à isenção os estudantes que estejam matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas; ou que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública; ou como bolsista integral em escola da rede privada; ou que sejam membros de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Os estudantes que participam do programa Pé-de-Meia também poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

“O Enem é mais uma oportunidade de ingresso no ensino superior para o estudante paranaense, que já conta com o Aprova Paraná Universidades”, disse o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “A isenção da taxa de inscrição é uma maneira de democratizar ainda mais esse acesso”.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados pelo estudante como forma de ingresso no ensino superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos.

Independente do pedido de isenção, o estudante ainda deverá fazer a inscrição para o Enem, cujo período ainda será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC).