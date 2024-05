Incêndios ambientais aumentaram 120% nos primeiros meses do ano

A mudança nas temperaturas que resultou em dias mais quentes de forma atípica nos primeiros meses do ano, refletiu em um aumento bastante considerável na quantidade de incêndios ambientais nos terrenos baldios de Cascavel, que causam bastante preocupação do Corpo de Bombeiros, já que o fogo demanda um trabalho intenso de controle. As principais causas do fogo são vegetação seca, temperatura elevada, umidade baixa e crimes ambientais.

De acordo com o aspirante Vitor Koerich, do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cascavel, do primeiro dia do ano até ontem (20), foram 86 ocorrências atendidas somente em Cascavel, sendo que no mesmo período do ano passado foram 39, ou seja, um aumento de 120%, resultado diretamente relacionado ao clima. “Geralmente, a época que a gente mais sai para esse tipo de ocorrência é no inverno, por conta das geadas, mas este ano o verão superou as médias”, disse o aspirante.

Ele explicou que a geada acaba deixando a vegetação seca, facilitando a ocorrência de incêndio ambiental. “O perigo de incêndio ambiental é atingir outras residências, moradias, fora que quando ocorre próximo à rodovia, a fumaça atrapalha também os motoristas e isso é bastante preocupante”, alertou. Para o aspirante, é necessário alertar para os riscos, para que casos como ocorreram em Curitiba no ano passado, aonde a fumaça provocou acidentes com mortes na rodovia, não sejam registrados aqui.

Outro fator preocupante segundo o aspirante, é que enquanto as equipes se deslocam para apagar o incêndio que muitas vezes pode ser evitado, poderiam estar atendendo outros tipos de ocorrências. “Apesar de em alguns casos poder ocorrer também de forma natural, na maioria das vezes ele é causado por alguém que colocou fogo no lixo, tentou fazer uma limpeza do terreno que, inclusive é algo ilegal, e acaba empenhando uma equipe nossa para resolver uma questão que foi provocada por alguém”, frisou.

Koerich lembrou ainda que em caso de incêndio deve ser acionado diretamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 que sempre é deslocado uma equipe. Ele lembrou de uma grande ocorrência no final de março, que mobilizou às equipes dos bombeiros para que o fogo não atingisse o Salão Paroquial. “Foram mais de 15 mil metros quadrados de mata queimados, sendo que de longe era possível ver a fumaça densa e escura”, relatou.

Em Cascavel, uma lei de setembro de 2015 determina que é proibido em todo o território fazer queimadas para limpar terrenos, ou seja, quem provocar um incêndio de forma proposital pode ser multado. Para se ter uma ideia em um lote de mil metros quadrados, por exemplo, a quantia é de R$ 5,5 mil reais. As denúncias também podem ser feitas, neste tipo de caso, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone Ouvindo Cidadão, pelo telefone 156.