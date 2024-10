Entidades precisam entender o seu real propósito, afirma o presidente da FIEP

A AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) teve a satisfação de receber no sábado pela manhã, um de seus mais ilustres associados, o presidente da FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Engenheiro Civil Edson Vasconcelos. Ele participou do 5º Café com Negócios, iniciativa da AEAC voltada a conhecer melhor seus associados e pessoas que fizeram ou fazem a diferença quando o assunto é associativisimo.

Formado pela Universidade Federal do Paraná, Edson Vasconcelos ficará á frente da FIEP no quadriênio 2023/2027. Nascido em Cascavel, é casado e tem três filhos Tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Negócios Internacionais pela Ohio University, nos Estados Unidos.

Iniciou seu envolvimento no associativismo como membro da diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná (Sinduscon Oeste). Em 2011, passou a integrar a diretoria da Fiep como vice-presidente, cargo que ocupa até o momento. Em 2013, foi eleito presidente do Sinduscon Oeste para um mandato de 3 anos. Em 2014, ingressou no Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), que uniu toda região Oeste em pautas convergentes ao desenvolvimento regional, com destaque para a forte atuação em pautas relacionadas à infraestrutura e logística.

Desde 2015, presidiu diversas entidades como o G8, grupo formado pelas 8 entidades do setor produtivo de Cascavel; o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel (Codesc), que conta com a união de mais de 60 entidades que atuam em prol do planejamento em longo prazo do município; e o Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC). Também foi membro do Sindicato das Indústrias de Produtos e Artefatos de Cimentos do Paraná (Sindicaf) e ocupou os conselhos da Ferroeste, do Serviço Social da Indústria do Paraná (Sesi-PR) e da Agência Reguladora do Paraná (Agepar).

Foi, ainda, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), com uma gestão marcada pela forte atuação na aproximação dos líderes regionais nos temas de importância regional, participando ativamente da viabilização da construção do aeroporto de Cascavel e do Trevo Cataratas, além da implantação do IPC, entre outras importantes conquistas para a infraestrutura e desenvolvimento da região Oeste.



Transformação

Para Edson Vasconcelos, o grande “pulo do gato” de uma associação é saber o seu real propósito e diferencial diante da sociedade. “As entidades de classe são muitos importantes para contribuir com o desenvolvimento de uma cidade, entretanto, ela precisa entender por que existe e de que forma pode contribuir para promover a transformação do segmento em que defende”.

Uma das sugestões de Vasconcelos é a criação de comitês dedicados a áreas específicas interligadas à entidade. “É uma forma de oxigenar as ações’, destacou. Para ele, não há lógica alguma ter uma entidade para viver de saudosismo.

Edson Vasconcelos aproveitou a oportunidade para falar de temas relacionados ao Paraná, como logística de transportes (Ferroeste, pedágio e frete rodoviário), energia renovável, tecnologias, PIB, cooperativas, ccabotagem, entre outros assuntos.