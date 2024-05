Duster capota em forte batida contra Fiesta no Bairro Neva

Na tarde desta quinta-feira (16), diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a um acidente de trânsito que resultou em capotamento. O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Manoel Ribas e Maranhão, no Bairro Neva (veja o vídeo abaixo).

A forte colisão envolveu uma Renault Duster e um Ford Fiesta, resultando no capotamento da Duster após o impacto.

Na Duster, uma mulher de 39 anos apresentava um ferimento na mão, mas recusou encaminhamento ao hospital. Felizmente, o homem que a acompanhava na Duster saiu ileso, assim como os ocupantes do Fiesta.

Enquanto as equipes de resgate trabalhavam no local, uma parte da via precisou ser temporariamente interditada.

Via: SOT