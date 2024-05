Amigos promovem feijoada beneficente em apoio ao Rio Grande do Sul

Em um gesto de união e solidariedade, um grupo de amigos de Cascavel se une para

promover a Feijoada Beneficente, um evento que tem como objetivo auxiliar as famílias

atingidas pelas enchentes que devastaram diversas regiões do Rio Grande do Sul.

O evento, que promete um dia de gastronomia, música e confraternização, será realizado no

dia 25 de maio, a partir das 11h30, no salão de eventos Black Cap, localizado na Rua Pio

XII, 188, Neva.

Um sabor que faz a diferença

A Feijoada Beneficente oferecerá um buffet completo, com a tradicional feijoada e todos

os seus acompanhamentos, além de outras deliciosas opções para agradar a todos os

paladares.

Para completar a experiência, o evento contará com diversas apresentações

musicais de pagode e sertanejo, com mais de 10 atrações, garantindo um ambiente

animado e acolhedor para todos os presentes.

Haverá também bebidas à venda no local e brinquedos para as crianças, garantindo diversão para toda a família.

E o melhor de tudo: Toda a renda arrecadada com a venda de ingressos será destinada ao apoio das famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Garantir sua vaga na Feijoada Beneficente é fácil!

Sua presença e contribuição farão a diferença na vida de quem mais precisa.

Como garantir seu ingresso:

Online: acesse o link https://www.eventos365.com.br/Event/Detail/30657 e

compre com segurança.

Ponto de Venda Físico: Loja Sartori Noivas e Festas, na Rua Barão do Cerro Azul,

1208 – Centro.

Valor: R$ 60,00. Quantidade limitada, garanta o seu logo!

Participe da Feijoada Beneficente e faça parte dessa corrente de solidariedade!

Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades: @feijoadacvel_rs

Crédito: Divulgação