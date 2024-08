Metropolitano de Kart de Cascavel com provas quentes no ‘sábado frio’

Fábrica

Volkswagen irá investir R$ 16 bi no Brasil. R$ 3 bi será no Paraná

A Volkswagen do Brasil investirá R$ 16 bilhões no Brasil, sendo R$ 13 bi em suas três fábricas localizadas no Estado de São Paulo; e R$ 3 na fabrica de São José dos Pinhais, no Paraná. O anúncio foi feito ontem (23) em evento na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), com a […]