Audi lança novos A4 e A5 com a tração “quattro” no Brasil

A Audi do Brasil anuncia o lançamento dos novos A4 quattro e A5 quattro no país, que ganharam a consagrada tração integral com tecnologia ultra e novos itens de acabamento, segurança, tecnologia e conforto. Além disso, os modelos receberam ajustes mecânicos que aprimoraram o seu desempenho e levaram a sua dinâmica de condução a outro patamar. Os veículos oferecem duas versões de acabamento e estão disponíveis na rede completa de concessionárias da marca das quatro argolas espalhadas em todo o Brasil, com preços públicos a partir de R$ 333.990,00 (A4 quattro) e R$ 359.990,00 (A5 quattro).

Novo patamar

O novo Audi A5 está disponível em duas versões: A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro (R$ 359.990,00) e A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro (R$ 394.990,00). Ambas são equipadas com o propulsor 2.0 Turbo FSI, 4 cilindros em linha, com 204 cavalos de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e torque de 320 Nm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm. A transmissão é a S tronic de sete velocidades. O modelo recebeu ajustes que deixaram o seu desempenho ainda mais esportivo, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos – 0,4 segundo mais rápido do que modelo anterior, com tração dianteira. A velocidade máxima é 210 km/h, limitada eletronicamente.

A novíssima versão de entrada A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro vem equipada com uma ampla lista de equipamentos de série, entre elas ar-condicionado automático de três zonas; assistente de freio de estacionamento com auto-hold; Audi Drive Select; bancos dianteiros elétricos; bancos em couro sintético; pacote de luzes ambiente; sistema start-stop; teto solar elétrico panorâmico; controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC); aviso de saída de faixa (Lane Departure Warning); faróis full LED Matrix; lanternas traseiras LED com indicador dinâmico nas setas; Audi Virtual Cockpit Plus 12,3 polegadas; e rodas de liga-leve de 19 polegadas Audi Sport (8,5Jx19 pneus 255/35 R19).

Já a versão A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro traz itens inéditos em relação à versão advanced, como bancos dianteiros elétricos com função de memória para o banco do motorista; bancos dianteiros esportivos; pacote porta-objetos; soleiras das portas com insertos em alumínio, com inscrição S e iluminadas; teto da cabine moldado em tecido na cor preta; e Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W. Externamente, o modelo ganhou retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis e com recurso de memória; Kit S line; e rodas de liga-leve de 20 polegadas Audi Sport (9,0Jx20 pneus 265/30 R20).

O novo Audi A4 está disponível em duas versões: A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro (R$ 333.990,00) e A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro (R$ 359.990,00).

Fotos: Divulgação