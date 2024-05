Paraná envia 300 bolsas de sangue para ajudar sistema de saúde do RS

O Governo do Paraná enviou nesta quinta-feira (9) mais três voos com ajuda ao Rio Grande do Sul. Entre os materiais enviados estão bolsas de sangue, medicamentos, alimentos e equipamentos de segurança.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) despachou, via Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), 300 bolsas de sangue e seis de plaquetas concentradas aférese para reforçar o sistema público de saúde do Estado que enfrenta calamidade pública por causa de enchentes. O envio faz parte da campanha SOS RS, liderada pela primeira-dama Luciana Saito Massa e operacionalizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, atendendo pedido do Hemocentro gaúcho.

“Por ordem do governador Carlos Massa Ratinho Junior, todo o aparato do transporte aéreo da Casa Militar está à disposição para ajudar o povo gaúcho que precisa muito. Estamos desde domingo fazendo viagens para o Rio Grande do Su, levando mantimentos, material de higiene e limpeza, ração para animais, medicamentos, insumos para hospitais e agora bolsas de sangue e de plaquetas”, destacou o chefe da Casa Militar, tenente-conronel Marcos Antonio Tordoro.

As bolsas de sangue e plaquetas partiram no fim da manhã do Aeroporto do Bacacheri. Elas já foram preparadas para uso, facilitando o atendimento dos pacientes gaúchos. São 140 bolsas de sangue tipo B positivo, 50 bolsas de A negativo, 60 de A positivo, 20 de AB negativo, cinco de O negativo e 25 de O positivo. Só a quantidade de bolsas de sangue poderão salvar até 150 vidas.

“Nesse momento de grande preocupação com a enchente no Rio Grande do Sul, estamos ajudando no que é possível. Hoje enviamos essas bolsas do Hemepar e queremos atender o povo gaúcho no que for possível. Por isso nos colocamos estamos à disposição para dar essa retaguarda”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Mas para poder ajudar o estado gaúcho e ao mesmo tempo manter o estoque de sangue necessário para os hospitais aqui do Paraná, Beto Preto apela à população para que doe sangue. “Peço aos doadores de todo o Paraná que procurem a sede mais próxima do Hemepar, seja na Capital ou em todas as outras regionais de Saúde, para que possamos fortalecer o nosso Hemepar”, ressaltou.

Fonte: AEN