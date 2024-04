Com doses próximas do vencimento, Saúde amplia vacinação contra dengue

SAÚDE

Toledo aplica 2.056 doses em “Dia D” de campanha de multivacinação

O saldo do “Dia D” da 26ª Campanha Nacional de Imunização Contra a Influenza foi bastante positivo em Toledo. Em virtude da mobilização, todas as unidades de saúde da cidade e do interior ficaram abertas no último sábado (23) e, juntas, elas aplicaram 2.056 doses de 24 imunizantes fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde […]