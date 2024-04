Pesquisa cancelada

O Instituto Futura Inteligência cancelou o registro das pesquisas eleitorais que faria em sete cidades do Paraná: Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. A divulgação dos resultados estava prevista para ontem (24). A empresa informou que optou pelo cancelamento para realizar aprimoramentos formais nos documentos. E que voltará a registrar o material.

Suspensão

A juíza eleitoral Débora Cassiano Redmond, da 8ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais chegou a suspender a divulgação da pesquisa de São José dos Pinhais alegando que o instituto não observou quesitos previstos em lei para o registro.

Rachadinha

O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por lavagem de dinheiro e rachadinha. Segundo a denúncia, o parlamentar teria cometido o crime da rachadinha pelo menos 62 vezes de dezembro de 2014 a setembro de 2023. E a lavagem de dinheiro, ao menos 50 vezes. O MP ainda pediu o afastamento do parlamentar de suas atividades.

“Infundada”

A defesa do deputado afirmou ainda não ter conhecimento da denúncia. A defesa disse ainda tratar-se de uma “infundada perseguição ideológica realizada por ativista de esquerda infiltrado na honrada instituição do Ministério Público do Paraná”. A denúncia foi encaminhada ao desembargador Jorge de Oliveira Vargas, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná.

Na SEAB?

Nos corredores do Palácio Iguaçu circula a informação de que o secretário da Fazenda do Paraná, Renê Garcia, deverá deixar a pasta para ocupar cargo no BRDE. Para o lugar de Garcia está cotado o atual secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Com a ida de Ortigara para a Sefa, a expectativa é de que o cascavelense Eder Eduardo Bublitz, atual presidente da Ceasa, assuma a pasta de Agricultura.

Reunião Confaz

O Paraná se prepara para receber a 47ª Reunião do Comsefaz e a 195ª Reunião Ordinária do Confaz, que serão realizadas em Foz do Iguaçu. O evento reunirá secretários de Fazenda de todo o País para discutir temas relevantes para as áreas fiscal e fazendária dos estados. As pautas a serem discutidas nas reuniões ainda estão sendo traçadas, mas os encontros deverão ter espaço para tratar da reforma tributária, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional.

Relações internacionais

O governador do Paraná, Ratinho Junior recebeu, no Palácio Iguaçu, o embaixador da República do Azerbaijão no Brasil, Rashad Novruz. É a primeira visita do diplomata ao Paraná, que pretende estreitar relações com o Estado, ampliando o comércio exterior e o intercâmbio cultural e educacional. O Azerbaijão é um dos mais de 200 destinos ao redor do mundo que adquirem produtos paranaenses, principalmente, carne de porco.

Meia-entrada

O governador Ratinho Junior sancionou a Lei Estadual n° 21931 que garante meia-entrada em eventos culturais e esportivos para quem atuar como mesário ou no apoio operacional em processos eleitorais. A lei é retroativa e já beneficia quem trabalhou nas eleições de 2022. Para ter direito à meia-entrada, o eleitor nomeado terá que comprovar que prestou serviços à Justiça Eleitoral do Paraná em todos os atos para os quais foi nomeado.