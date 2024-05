“Perseguição sem fim”

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou outro recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o STF analise a decisão da Corte Eleitoral que o tornou inelegível. Ao negar, Moraes argumentou que o recurso não atende aos requisitos previstos em lei. Em seu perfil no X (ex-Twitter), Bolsonaro afirmou que a decisão se trata de uma “perseguição sem fim”, lembrando da multa de R$ 425 mil aplicada pelo TSE em outubro de 2023.

Amop

A Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) realiza na quarta-feira (29), a 5ª Assembleia Geral de 2024. O encontro irá reunir prefeitos da região que deverão debater sobre a construção da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Além disso, o Gerente Executivo do INSS, Adriano Dourado será recebido pelos prefeitos para debater sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre INSS e Prefeituras.

Iluminação BR-277

O deputado estadual Marcio Pacheco (PP) solicitou ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) melhoria na iluminação e construção de acostamentos em trecho urbano da BR-277, em Cascavel. Pacheco já havia cobrado o DNIT em outras ocasiões, como por exemplo, quando pediu medidas urgentes para liberar o trânsito de carros, caminhões e motocicletas nos trechos já duplicados da BR-163, entre Lindoeste e Capitão Leônidas Marques.

PT com Ducci

A Executiva Nacional do PT bateu o martelo e confirmou que irá apoiar a pré-candidatura de Luciano Ducci (PSB) na eleição para a prefeitura de Curitiba. A decisão teria sido aprovada pelo presidente Lula. No entanto, o PT não deverá indicar o candidato á vice-prefeito. Quem deverá ficar com a indicação é o PDT, do deputado estadual Goura Nataraj.

Briga interna

No entanto, a decisão da Executiva Nacional não foi unânime e gerou uma briga interna na Executiva. A decisão foi por maioria. O deputado federal Zeca Dirceu, que defendia candidatura própria do partido, foi o mais resistente e após o anúncio, informou que segue pré-candidato a prefeito de Curitiba, alegando que Ducci havia se manifestado que não queria ter sua imagem ligada a Lula e ao PT nas eleições.

“Aplausos” ao Casal Gurgacz (foto)

Com Plenário ocupado por autoridades, colaboradores, amigos e familiares, o casal Nair e Assis Gurgacz recebeu, ontem (27), uma Moção de Aplausos proposta pelo presidente Alécio Espínola (PL). A homenagem se dá pela trajetória de vida dos dois, retratada no livro biográfico “O Homem Infinito”, escrito pela jornalista Rejane Martins Pires. “Valeram a pena esses mais de 60 anos como empresário nessa bela Cascavel. Se tivesse que começar tudo novamente, nós começaríamos, porque é um legado que nós vamos deixar para nossa cidade. Em toda a nossa vida, sempre recebemos a ajuda de pessoas nas horas mais difíceis. Você sozinho não é nada, a gente precisa do apoio de todos”, disse Assis Gurgacz.