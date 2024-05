Notas Bandeirada

Guilherme Moleiro

De olho nesta vaga para o Mundial de Kart, o piloto Guilherme Moleiro participou da primeira seletiva Regional Cup, no último sábado, em Londrina, Norte do Paraná. Integrante da categoria Ok Júnior, o rolandense marcou a volta mais rápida na tomada de tempos, conquistou a pole position e venceu as duas provas, de ponta a ponta.

Erick Schotten

A Stock Series esteve em Cascavel (PR) no último fim de semana para disputar a 2ª etapa da temporada, rodada que marcou a estreia de Erick Schotten na pista paranaense. Competindo na classe de acesso à Stock Car, o piloto catarinense liderou grande parte da terceira corrida e esteve muito próximo de sua primeira vitória na categoria. “Gostei bastante de Cascavel, mas foi um fim de semana complicado, pois só conseguimos encaixar um bom ritmo no domingo, após termos trocado o motor do meu carro”, relembra o campeão da Fórmula Delta de 2022.