Moro governador?

“Agora você já pode incluir meu nome nas pesquisas para o governo do Paraná”. Foi esse o pedido feito pelo senador Sergio Moro (União Brasil) ao dono de um instituto de pesquisas logos após ter sido absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O ex-juiz disse que não pretende concorrer à presidência em 2026, mas afirmou que apoiará um nome “para derrotar o PT”.

Superintendência-Geral

O Governo do Paraná criou a Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados e nomeou Elizandro Pires Frigo para assumir, a partir de 10 de junho, a nova gerência dentro da administração estadual. Frigo segue como secretário de Administração e Previdência até a próxima semana, quando deverá ser nomeado Cláudio Stabile que presidia a Sanepar, para a secretaria.

Concurso Câmara

O Presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola, anunciou a criação da Comissão Organizadora para um Concurso Público. A Comissão deverá formar o projeto básico e acompanhar o certame até a homologação. No entanto, ainda não foi divulgada data prevista para a realização do concurso e nem quais os cargos que serão disponibilizados.

Prestação de contas

Será realizada nessa quarta-feira (29), audiência pública para a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2024 do Poder Legislativo e Executivo de Cascavel. A audiência será realizada no plenário da Câmara de Cascavel e será presidida pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento.

Amic 40 anos

A Amic(Associação de Micro e Pequenas Empresas de Cascavel) completou 40 anos de fundação. A Associação, vem desde 1984 auxiliando os empresários cascavelenses no enfrentando de desafios econômicos, mudanças de cenário e crises inesperadas. O presidente da Associação, Jovane dos Santos Borges, destaca a importância da entidade para Cascavel. “Graças à força dos nossos empreendedores associados, estamos construindo o desenvolvimento, gerando emprego, renda e progresso. É por isso que acreditamos no poder dos pequenos”.

Meio século de superação

Um exemplo dessa força está no casal Luiz Carlos e Rosângela Volpato, que integra o primeiro grupo de associados da AMIC em Cascavel. Dez anos antes da entidade ser fundada, em 1974, eles já acreditavam no empreendedorismo, inicialmente no ramo de utilidades domésticas. Dois anos depois, migraram para o setor de calçados, fundando a Franca Calçados.

Braganey

O TCE do Paraná suspendeu, por meio de medida cautelar, o credenciamento de leiloeiros oficiais para a prestação de serviços de alienação de bens inservíveis do município, por meio de leilões públicos. A cautelar, concedida pelo conselheiro Fabio Camargo, que considerou que o município não observou o item da minuta de contrato anexa ao edital do credenciamento que prevê que a ordem de classificação dos leiloeiros será definida em sorteio público.

Reforma tributária

O Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária pretende entregar seu relatório até o final deste semestre legislativo, que se encerra em julho. Até lá, serão realizadas oito audiências públicas e reuniões com técnicos do governo. O objetivo é chegar a um texto de consenso no grupo.

Taxação de importações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu ontem (28) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), para tratar do fim da isenção para compras internacionais de até US$ 50 e da votação do PL do Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação). Lula indicou que tentaria negociar um “meio-termo” com deputados e senadores sobre o tema.