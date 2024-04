IPTU Cascavel

A Prefeitura de Cascavel já recebeu mais de 60% do valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) emitido em 2024. Foram arrecadados aproximadamente R$ 88 milhões com o tributo. Segundo o município, até o momento, cerca de 30% dos contribuintes ainda não efetivaram o pagamento da primeira parcela ou da cota única. O pagamento também poderá ser feito de forma parcelada ao longo do ano.

Presidente TRE-PR

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, esteve ontem (17), em Cascavel. A visita à região tinha como tema principal os principais desafios a serem enfrentados nas Eleições de 2024. Bengtsson também se reuniu com o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos e realizou uma visita à Câmara de Vereadores.

Conselho de Ética

O Conselho Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná se reuniu, para a apresentação de pareceres sobre a admissibilidade de sete representações disciplinares referentes à quebra de decoro por parte de quatro deputados estaduais. Todos os sete relatórios lidos durante a reunião no Plenarinho foram pela não admissibilidade das representações e pelo arquivamento das mesmas.

Tarifa Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sinalizou para a possibilidade de que a atual tarifa da usina de Itaipu seja mantida em 2024 e 2025. A ideia passa por tentar reduzir o preço a partir de 2026, com mudanças estruturais no contrato com a revisão do chamado Anexo C do Tratado de Itaipu. O Brasil e Paraguais ainda vivem um impasse por conta da tarifa da Binacional.

Moro e Zeca

O deputado federal Zeca Dirceu trocou de farpas com o senador Sergio Moro. Ao comentar o relatório elaborado pelo CNJ, que concluiu que Moro, Deltan e Gabriela Hardt atuaram para desviar cerca de R$ 2,5 bilhões do estado brasileiro com o objetivo de criar “uma fundação voltada ao atendimento a interesses privados”. Zeca declarou: “cassação ou cadeia?”. Em resposta a Zeca, Sergio Moro respondeu: “cadeia é coisa do teu pai”.

Afastamento juízes

O plenário do Conselho Nacional de Justiça derrubou a decisão que afastou do cargo a juíza federal Gabriela Hardt, ex-magistrada da Operação Lava Jato, e do juiz federal Danilo Pereira, atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Operação Lava Jato. No total, foram nove votos favoráveis e seis contrários para derrubar os afastamentos de Hardt e Pereira. Os afastamentos haviam sido determinados pelo corregedor nacional da Justiça, Luis Felipe Salomão.

PL DPVAT

O líder do Governo no Senado, Jaques Wagner foi designado como relator do Projeto de Lei que recria o DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres). A escolha foi feita pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. A votação da proposta será na próxima quarta-feira e caso aprovada, o Governo Federal poderá antecipar cerca de R$ 15 bilhões em despesas.

Em 2004!

Na coluna de ontem (17), erramos ao informar que a tentativa de reeleição de Edgar Bueno tendo como candidata a vice-prefeita a petista Ceni Flores, foi em 2024 está equivocada – a disputa se deu em 2004. Naquele pleito, Lísias Tomé teve 66.697 votos; Edgar Bueno somou 42.281 votos com a coligação PDT/PT/PTN/PMN/PRONA; Renato Silva teve 22.345 votos; e Leonaldo Paranhos conquistou 6.679 votos