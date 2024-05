Investimentos

Às margens da PR-151, entre Ponta Grossa e Carambeí, duas novas plantas de agroindústrias foram construídas e somam mais de R$ 3,4 bilhões em investimentos. Em 6 de junho, Maltaria Campos Gerais inicia suas operações. É um investimento das cooperativas Agrária, Castrolanda, Frísia, Bom Jesus, Capal e Coopagricola. O aporte total previsto para a maltaria é de R$ 3 bilhões. A primeira etapa do projeto recebeu R$ 1,6 bilhão. As cooperativas que estão no comando da indústria têm incentivado a produção de cevada na região de Ponta Grossa.

Investimentos II

Os investimentos do Estado aumentaram significativamente, registrando um aumento de 302,3% entre o primeiro quadrimestre de 2019 e o mesmo período de 2024. Os empenhos passaram de R$ 462 milhões para R$ 1,9 bilhão. Os dados foram apresentados pelo secretário Norberto Ortigara (Fazenda) durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa.

Negociações

O secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) intermediou as negociações entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a Renault e Horse em São José dos Pinhais para colocar fim na greve dos trabalhadores das duas fábricas. “É uma demonstração do compromisso do governo em promover um ambiente de negócios favorável, destacando o estado como líder em investimentos no país, oferecendo estabilidade, diálogo e apoio ao setor produtivo”.

Reajuste

As cinco praças de pedágio nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC, entre Curitiba e Palhoça/SC, concedidas à Arteris Litoral Sul, estão com tarifas reajustadas. Segundo a ANTT, a nova tarifa básica de pedágio aumentará de R$ 4,90 para R$ 5,20.

Inclusão

Após ser absolvido pelo TSE, o senador Sérgio Moro (União Brasil) solicitou aos institutos de pesquisas que incluíssem seu nome nas pesquisas para o governo do Paraná. Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Moro afirmou que não pretende concorrer à presidência em 2026 e planeja apoiar um candidato para derrotar o PT. Ele expressou a aliados sua intenção de suceder o governador Ratinho Junior (PSD) no comando do Paraná.

Qualificação

O Estado está investindo R$ 26,6 milhões em cursos de qualificação profissional este ano, com o objetivo de atender todas as 399 cidades paranaenses até o final de 2024. Serão oferecidas 24,5 mil vagas gratuitas em diversos setores da economia por meio de 16 projetos de qualificação.

Centro de inovação

O Estado autorizou um investimento de R$ 4,5 milhões para a criação do Centro de Inovação Têxtil em Apucarana, ligado à UTFPR. Os recursos do Fundo Paraná de Fomento Científico e Tecnológico serão destinados à construção do prédio de dois pavimentos, com área total de 802 metros quadrados, no campus universitário.

Em queda

A taxa de desemprego no Brasil continuará em queda neste ano e em 2025 pelas projeções da Organização Internacional do Trabalho. A estimativa da taxa de desemprego é diminuir para 7,8% neste ano e para 7,6% no ano que vem, comparado a 8,0% no ano passado e 13,7% em 2020 na crise de covid-19. Projeções sobre o PIB do país pelo Banco Mundial apontam alta de 1,7% neste ano e de 2,2% no ano que vem.