Harmuch se supera e vence a Corrida 2 da Copa HB20

Depois do segundo lugar na corrida do sábado, o curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) se superou mais uma vez, durante a corrida de domingo e conquistou a vitória na categoria Super Master, válida pela 2ª etapa da Copa Shell HB20, disputada no Autódromo de Internacional de Goiânia (GO).

Ele largou da 20ª posição na Geral e segundo da sua categoria, num grid com 35 carros. Fez uma boa largada, assumiu a liderança da categoria logo no início da corrida.

A 3ª etapa da temporada está marcada para os dias 15 e 16 de junho, no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).