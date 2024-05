Fórum de Desenvolvimento

O Governo do Paraná promove nessa quinta-feira (23), na Unioeste, em Cascavel, o primeiro dos cinco Fóruns Regionais de Planejamento e Desenvolvimento Territorial promovidos pela Secretaria de Estado do Planejamento. O fórum vai reunir lideranças, entidades da sociedade civil organizada, empresários locais e academia em torno dos instrumentos de planejamento que visam o desenvolvimento territorial e o monitoramento de políticas públicas.

Divididos?

A história reeleição de Paranhos, em Cascavel, na disputa eleitoral de 2020, se deu em razão de vários motivos. Primeiro, a população aprovou o seu trabalho na primeira gestão e a condução da crise durante a pandemia. Também, porque o grupo de apoio o prefeito era reconhecidamente forte e engajado projeto da reeleição. Agora, com Renato Silva e Marcio Pacheco (deputado da base de Ratinho Junior) no páreo o grupo parece estar apresentar fortes sinais de rachadura. Até o prazo final das convenções partidárias, algumas “ovelhas” irão paro o fogo para ajustar as caixas na carroça ou, no mínimo, evitar que elas caiam pelo caminho.

Divulgação de ganhos

O governador do Paraná Ratinho Junior sancionou projeto de lei que obriga influenciadores digitais a divulgar quanto e de quem receberam dinheiro caso fechem parcerias com órgãos e entidades do Poder Público. A proposta foi aprovada no início do mês pela Alep. O texto autoriza que os influenciadores fechem parcerias com órgãos e entidades do Poder Público para ampliar o alcance de informações relacionadas à saúde, educação, segurança e outros assuntos de utilidade pública.

Críticas

Deputados de oposição criticaram o projeto que será encaminhado à Assembleia Legislativa que repassa para empresas privadas, a partir de 2025, a gestão administrativa e financeira de cerca de 200 colégios estaduais com baixo IDEB. Para o deputado Requião Filho, líder da oposição, essa proposta de terceirização demonstra a clara incapacidade do governo em cuidar do Paraná.

Dinheiro da Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo prepara uma Medida Provisória para destinar recursos da usina de Itaipu para quitar as contas de luz de moradores do Rio Grande do Sul. A ideia é utilizar o saldo da conta de comercialização de energia da hidrelétrica. Em 2023, o saldo da conta de comercialização da usina ficou positivo em R$ 399,2 milhões, segundo a Aneel.

Pena extinta

A decisão da Segunda Turma do STF que extinguiu a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva, no âmbito da Operação Lava Jato por prescrição, abre caminho para Dirceu reaver os seus direitos políticos que estão cassados. No entanto, ele informou que qualquer decisão sobre o futuro político será tomado no próximo ano.

Técnica e independente

O senador Sergio Moro (União Brasil) disse que a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de não cassar o seu mandato foi “técnica e independente”. O congressista ainda disse que o julgamento é motivo para se “orgulhar do Judiciário” do país.

Decisão

Na noite da última terça-feira (21), o TSE absolveu Moro da acusação de abuso de poder econômico durante a pré-campanha nas eleições de 2022. A decisão foi unânime. Os ministros seguiram o voto do relator da ação contra o ex-juiz, Floriano de Azevedo Marques, e mantiveram a decisão do TRE-PR, que rejeitou a cassação do mandato do senador em abril.