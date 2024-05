Fórmula Truck terá ciclismo como preliminar em Cascavel

O mês das festas juninas em Cascavel começa com o espetáculo da Fórmula Truck. O autódromo Zilmar Beux será o palco da 3ª etapa da temporada, no dia 2 de junho, tendo como novidade uma provas de ciclismo como preliminar. Chamado de GP Fórmula Truck de Ciclismo, a prova tem o limite de 80 ciclistas, representando o Brasil, a Argentina e o Paraguai. A prova será disputada a partir das 9h15, com duração de uma hora, mais uma volta.

Luciano Carvalho, organizador das principais competições de ciclismo no Paraná, adianta que estarão na preliminar da Fórmula Truck, em Cascavel, atletas de alto nível como Luiz Flauzino, atual campeão do GP Cascavel e do Giro d’Italia Brasil; João Gaspar, campeão do primeiro GP Cascavel e convocado para a Seleção Brasileira que disputa o Pan-Americano em São Paulo; e Miguel Bessani, ciclista de Cascavel, que está na Seleção Brasileira Júnior.

F-Truck empolgante

Dando continuidade ao que foi em Rivera, no Uruguai, e em Guaporé, a etapa de Cascavel promete ser empolgante, tanto na categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos), quanto na F-Truck (motores com bomba injetora).

Na GT Truck, o atual campeão Pedro Muffato corre em casa e é considerado favorito a repetir a vitória de encerramento da temporada do ano passado, quando confirmou o título. Nesta temporada ele vem de um segundo lugar em Rivera e vitória em Guaporé. Seus concorrentes diretores pela vitória em Cascavel são Rafael Fleck, Túlio Bendo, Álvaro Bendo, Jorginho “Feio” Ribeiro, Everton Fontanella, João Santa Helena, Douglas Torres e Rogério “Taio” Agostini.

Também podem surpreender em Cascavel e chegar à primeira vitória na categoria pilotos como Edivan Monteiro, Rodrigo Gomes, Alisson Nurnberg, Helder Mottin, Ricardo Ançay, Alex Peixeiro, Sandro Pinheiro, Márcio Lim estone, Adriano Rocha, Lazaro “Zetti” Donizete, Paulinho Rampon e Daril Amaral.

Já na categoria F-Truck, a etapa de Cascavel projeta um duelo direto entre Márcio Rampon e Duda Conci, campeão e vice-campeão do ano passado. Rampon está invicto na temporada com vitórias em Rivera e Guaporé, enquanto que Conci teve problemas mecânicos nas duas. Os outros cotados à vitória são Gilmar Mottin, Felipe Fraguas, Márcio Rosa, Fabrício Rossato, Gustavo Mânica, Douglas Collet, e Tiago Bellaver.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024

Já realizadas

24 de março – Rivera (Uruguai)

21 de abril – Guaporé (RS)

Próximas etapas

2 de junho – Cascavel (PR)

30 de junho – Campo Grande (MS)

4 de agosto – Londrina (PR)

31 de agosto – Velopark (RS)

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS)

10 de novembro – Tarumã (RS)

1º de dezembro – Cascavel (PR)

Crédito: Sérgio Sanderson