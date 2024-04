Fórmula Truck tem expectativa de recorde de inscritos em Guaporé

A Fórmula Truck terá a 2ª etapa da temporada no próximo domingo (21), no Autódromo de Guaporé, no Rio Grande do Sul. A expectativa é de recorde de inscritos. Até o início da tarde desta quarta-feira, já estavam pré-inscritos 40 competidores, podendo ir a 43 se todos terminaram a montagem de seus novos caminhões.

A prova de Guaporé tem largada programada para às 12h45, com transmissão ao vivo da Rede TV e pelas redes sociais da Fórmula Truck. A narração será de Vanderlei Luiz Ratto e comentários e Sérgio Kaskanlian.

Depois da empolgante abertura da temporada no mês passado, em Rivera, no Uruguai, a etapa de Guaporé promete ser eletrizante. Na categoria GT Truck espera-se acirradas disputas entre os paranaenses João Santa Helena e Pedro Muffato, vencedor e segundo colocado em Rivera. Eles terão como forte adversário o catarinense Rogério “Taio” Agostini, que abandonou em Rivera em função de uma quebra do motor. Também enterram no grupo dos cotados a brigar pela vitória Douglas Torres (PR), Álvaro Bendo (SC), Jorge “Jorginho Feio” Ribeiro (RS), Rafael Fleck (RS), Everton Fontanella (SC), Alex Peixeiro (SP), João Lemos (SP), Edivan Monteiro (PR) e Paulinho Rampon (PR).

Já na categoria F-Truck, bicampeão e vencedor em Rivera, o paranaense Márcio Rampon surge como o grande favorito. Seus concorrentes diretos são

Douglas Collet (RS), Thiago Mânica (PR) e Felipe Fraguas (SP), que pontuaram na prova do Uruguai. O paranaense Duda Conci, vice-campeão do ano passado e que teve problemas mecânicos no Uruguai, quer fazer as pazes com o pódio e integra o grupo dos favoritos. Ele foi o vencedor em Guaporé no ano passado. Os outros pilotos que podem surpreender na categoria F-Truck na serra gaúcha são Fabrício Rossatto (PR), Cleber Fonseca (PR), Tiago Bellaver (PR), Gabriel Saccumanno (SP) e Gustavo Mânica (PR).

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Crédito: Tiago Soares/Divulgação