Assuma o Controle da Sua Vida

ESPLANADA

Alta do arroz

Alta do arroz O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou ontem no fórum LIDE Brasília que “não vai faltar arroz” para a população brasileira, diante das plantações devastadas no Sul com as enchentes. O ministro também comentou que a alta no preço se deve à ganância dos comerciantes e à propagação de fake news, causando […]