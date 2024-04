1ª Etapa do Circuito Tênis Mania de Beach Tennis

Mais um homicídio em Cascavel

Mais um homicídio foi registrado em Cascavel. O crime ocorreu na tarde deste domingo (21), no Bairro Morumbi. Segundo apurado no local, o rapaz assassinado estaria em frente à uma residência, quando o atirador chegou no local com um veículo e começou a atirar contra o jovem. Equipes de socorristas do Siate chegaram a ser […]