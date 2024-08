POLICIAL

Mandado de busca e apreensão é cumprido no Bairro Santa Felicidade

Na manhã desta terça-feira (6), as equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) e do NOC (Núcleo De Operações Com Cães) do Denarc, deram cumprimento a um Mandado de busca e apreensão expedido pela 04ª Vara Criminal no bairro Santa Felicidade. Em buscas na residência foi localizado na sala uma porção de maconha, uma pedra […]