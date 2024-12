GDE CUMPRE SEIS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

HOMICÍDIO Jovem é morto a tiros em distribuidora de bebidas no Bairro Brasmadeira

CASCAVEL– Um homem morreu na noite de sábado (14), após ser baleado dentro de distribuidora de bebidas no Bairro Brasmadeira, em Cascavel. Veja abaixo a transmissão no local do assassinato: De acordo com as informações, um indivíduo armado invadiu estabelecimento e efetuou os disparos. Socorristas e o Médico do Siate foram mobilizados para prestar os primeiros […]