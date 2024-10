Efeito zero

Quando Lula da Silva fala que o Partido dos Trabalhadores precisa se reinventar, ele tem noção do tamanho diminuto da legenda nestas eleições, a pior de sua História. O PT não conseguiu eleger um prefeito sequer em sete Estados: Espírito Santo (78 cidades), Amapá (16), Roraima (15), Acre (22), Rondônia (52), Mato Grosso (142), Mato Grosso do Sul (79). Berço do partido, São Paulo tem apenas quatro alcaides petistas eleitos. No Pará, Estado com 144 municípios tradicionalmente dominante pelo partido nas eleições presidenciais, o partido conquistou apenas duas prefeituras. A balança pesou mais a favor na Bahia (49 eleitos de 417 cidades, ou 11,7% do Estado), Ceará (46 de 184, 25%) e Piauí (50 de 224, 22,3%).

Rural ‘sem lei’

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) quer convocar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para prestar esclarecimentos sobre a situação dos produtores rurais na fronteira do Paraguai com Mato Grosso e Paraná, por causa do aumento da criminalidade organizada na região e em territórios indígenas.

Porto$

Gilberto Abramo (Rep-MG) propôs o 1º Seminário Internacional de Cooperação e Inovação no Setor Portuário, para promover o intercâmbio de conhecimento e fortalecer a interface no âmbito das operações no setor. O evento deve ser em novembro em parceria com pelo menos 10 embaixadas. Autoridades querem conhecer inovações dos EUA, Israel, China e Singapura.

Choque