Renato Gaúcho renova e se encaminha para ser quem mais comandou o Grêmio

Porto Alegre – O Grêmio anunciou, ontem (19), que chegou a um acordo com Renato Gaúcho para a renovação do contrato do treinador, depois de um período de negociações. Portaluppi e Imortal ampliaram o vínculo por mais um ano.

Renato e o Grêmio sempre mostraram intenção em manter o trabalho que perdura desde o meio de 2016. Os títulos em série só reforçam o plano de manutenção. Na atual passagem ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa e duas vezes do Estadual.

Classificado para a próxima Libertadores direto à fase de grupos, o treinador ainda atingiu o objetivo do fim do ano e, mais uma vez, teve avaliação amplamente positiva no comando do elenco.

“Com o novo vínculo, o maior ídolo da história gremista pode alcançar outra marca: se tornar o técnico que mais vezes dirigiu a equipe. Atualmente na terceira colocação, ao lado de Telêmaco Frazão de Lima, Renato tem no calendário a garantia de que deve ultrapassar ícones como Felipão e Oswaldo Rolla e assumir o primeiro lugar na lista dos treinadores mais longevos na história do Tricolor”, disse o Grêmio na nota que oficializou o acordo.