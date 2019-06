Neymar está fora da Copa América, diz CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou na madrugada desta quinta-feira (6) que o atacante Neymar Jr. está fora da Copa América. Ele foi desconvocado por causa da lesão no jogo amistoso contra o Catar, vencido por 2 a 0 pelo Brasil. O substituto ainda será escolhido pela comissão técnica. “Diante da gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019”, diz a nota oficial da CBF.

A ruptura ligamentar no tornozelo direito foi avaliada clinicamente e por exames de imagem no Hospital Home. Ele também foi atendido pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não divulgou um boletim médico completo, com detalhes sobre a extensão da lesão e os exames realizados no hospital Home, credenciado pela Fifa.

Neymar foi levado à clínica em uma van preta da empresa que prestou serviços de transporte ao jogo, não em ambulância. A mesma van o transportou de volta ao B Hotel, onde a seleção se concentrou, com vista para o Estádio Nacional Mané Garrincha.

Neymar recebe visita de Bolsonaro

No hospital, Neymar recebeu uma visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem já declarou apoio. A comitiva presidencial foi ao encontro do jogador logo após o término da partida. Neymar posou para uma foto de pé e sorrindo, ao lado de Bolsonaro.

“Desejo uma boa e rápida recuperação”, escreveu no Twitter o presidente, que havia declarado “acreditar” na versão do jogador sobre a acusação de estupro investigada pela polícia. Bolsonaro pretendia se encontrar com o atacante antes da partida, mas não conseguiu.

A seleção brasileira tem programação para deixar Brasília na tarde desta quinta-feira, com destino a Porto Alegre, onde enfrenta Honduras domingo, no Estádio Beira Rio.