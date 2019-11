Myasava quer corrida “limpa” em Goiânia

Gustavo Myasava corre em Goiânia com o objetivo de voltar ao TOP 10 do campeonato Crédito: Vanderley Soares

Gustavo Myasava corre em Goiânia com o objetivo de voltar ao TOP 10 do campeonato Crédito: Vanderley Soares

O cascavelense Gustavo Myasava, da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma, disputa neste fim de semana a sétima e penúltima etapa da temporada 2019 da Stock Light, em Goiânia. Seu objetivo é fazer uma corrida “limpa”, sem toques nem acidentes.

Gustavo frisa que, sem toques, acidentes ou quebras, as possibilidades de estar entre os primeiros colocados são grandes.

Goiânia é um traçado que lhe agrada muito, com curvas de alta velocidade. “Terminando as duas provas, terei condições de ganhar algumas posições na classificação do campeonato”, diz Gustavo, que ocupa a 13ª colocação, com 96 pontos. O líder é Guilherme Alas, com 248.

Programação

A programação da Stock Light em Goiânia começa nesta sexta-feira. Às 8h30, Shakedown; às 9h30, treino livre 1 (Grupo 1); às 10h10, treino livre 1 (Grupo 2); às 15h15, treino livre 2 (Grupo 1); e 15h55, treino livre 2 (Grupo 2). No sábado, às 8h, treino livre 3 (Grupo 1); às 8h40, treino livre 3 (Grupo 2); às 11h40, treino classificatório; e às 15h20, Corrida 1. No domingo, será disputada a Corrida 2, com largada às 8h15.