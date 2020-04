Forças de segurança reforçam fiscalização em estabelecimentos e residências de Foz do Iguaçu

A Secretaria de Segurança Pública de Foz do Iguaçu realiza nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3) mais uma etapa da operação de fiscalização em possíveis pontos com aglomerações de pessoas, entre estabelecimentos comerciais e residências. O objetivo é orientar e dispersar a população para garantir o cumprimento de medidas preventivas para conter o avanço do Coronavírus.

A comboio sairá da Guarda Municipal, às 19h nos dois dias. A ação contará com a atuação diversos órgãos, incluindo Defesa Civil, Secretaria Municipal da Fazenda, Procon, Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal.

O descumprimento das medidas preventivas para evitar aglomerações implica em multa de 100 unidades fiscais (UF’s) – R$ 8.708,00 – perca do alvará de funcionamento, além de responder na esfera criminal.