Fogo destrói lavouras e mata de Santa Tereza do oeste

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de quinta-feira (8) diversas propriedades rurais em Santa Tereza do Oeste, cerca de 5 km da BR-163. As chamas consumiram toda a palha de milho usada como cobertura das lavouras e atingiu grande área de mata. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel auxiliaram no combate às chamas. Foram cerca de quatro horas de trabalho para controlar o fogo que se espalhava com muita facilidade por conta do vento forte. Não houve registro de feridos.

Outro grande foco de incêndio foi registrado às margens da BR-369 e, por conta da vegetação seca e do vento forte, as chamas se espalharam com rapidez e se aproximaram de estabelecimentos no local, mas foram controladas a tempo.

Somente em agosto já foram registrados 37 incêndios ambientais em Cascavel. Em julho o número chegou a 115.

Sem chuva

A vegetação seca por conta da geada e da falta de chuva favorecem o registro de incêndios ambientais. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a previsão é de que só irá chover cerca de 10 mm na região no dia 22 deste mês.

O Corpo de Bombeiro reforça o alerta para cuidados com bitucas de cigarro, fósforo e a realização de queimadas de lixo, que podem causar incêndios e colocar em risco imóveis e pessoas.

Reportagem: Cláudia Neis