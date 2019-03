Diego Hypólito disputa primeira disputa internacional desde 2016

Rio de Janeiro – Em sua primeira competição internacional desde a histórica conquista da medalha de prata no solo na Olimpíada Rio 2016, Diego Hypólito já está em Baku, no Azerbaijão, onde nesta quinta-feira participará da qualificação do solo da etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística.

Esta será a primeira etapa do planejamento do ginasta brasileiro em busca de um lugar na Olimpíada de Tóquio 2020. “A expectativa é grande para a reestreia do Diego em campeonatos internacionais. Como ele não competiu no exterior desde o Rio de Janeiro, acaba gerando certa ansiedade”, afirmou o treinador Ricardo Yokoyama.

Nesta terça-feira, Diego Hypólito deverá fazer o seu primeiro treino no ginásio de competição, em Baku. O treino de pódio está marcado para amanhã. Esta etapa contará com adversários fortes que já se apresentaram em outras etapas e inclusive pontuaram”, disse Yokoyama.

Se passar pela qualificação na quinta-feira, Diego voltará ao ginásio no sábado para disputar a final. Após competir em Baku, o brasileiro participará na semana seguinte da etapa da Copa do Mundo de Doha, no Qatar.