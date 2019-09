63% dos brasileiros sofrem com as dores musculares

Cerca de 63% dos brasileiros sofrem com dores musculares pelo uma vez a cada três meses, sendo que a maioria possui dor nos músculos semanalmente. É o que aponta a pesquisa batizada como “A dor no cotidiano”, realizada pelo Ibope Conecta em parceria com Advil, com cerca de 2 mil brasileiros. O levantamento procurou revelar quais são as dores mais comuns na rotina das pessoas, e como elas veem e lidam com esse problema.

Entre os participantes do estudo, uma parcela de 58% relatou como causa desse problema a má postura, enquanto 56% indicam o excesso de atividade física um dos principais fatores. Gripes e resfriados foram citados em 48% dos casos e o excesso de trabalho e estudo causa dores para 42% das pessoas.

Nesse sentido, acaba de chegar ao Brasil uma nova metodologia, a Five Konzept, que visa exatamente o alívio de dores musculares e trata a lógica da dor. Trazida da Alemanha para o Brasil pela MetaLife Pilates – líder sul-americana na fabricação de equipamentos de Pilates, e segunda do mundo no segmento -, a metodologia ajuda atletas e entusiastas do esporte a melhorar e a eliminar a dor, e utiliza sete equipamentos exclusivos que compõem a linha Five: Back Mover, Stand Mover, Spagat Mover, Chest Mover, Hip Mover, Stone Mover e Five Feet, que priorizam movimentos contrários à nossa postura habitual.

Resultados

O método Five está ganhando adeptos por conta dos resultados surpreendentes que apresenta. Adotado por todas as pessoas, de qualquer idade, é uma metodologia de prolongamento das cadeias musculares e mobilidade articular que, muito bem aplicada nos treinos de fortalecimento e relaxamento do sistema muscular, é excelente no auxílio de qualquer praticante de esporte, até mesmo de alto rendimento, pois atua como pilar de força e resistência, auxiliando na eficiência motora e no desempenho específico.

Os exercícios são aplicados em solo, por meio de movimentos para trás, com o auxílio dos equipamentos, é possível retardar a tendência natural da coluna de se curvar para a frente, postura tão comum no dia a dia. Depois de poucas séries nos equipamentos, o músculo fica mais comprido, ou prolongado, livre de dores.

Com exercícios para alongar costas, quadril, adutores e peitoral, além do relaxamento dos músculos plantares dos pés, o Five é indicado para iniciar ou finalizar os treinos.

Five Konzept x pilates

Diferente do pilates, o método não utiliza a contração do abdômen, mas movimentos naturais de prolongamento da fibra muscular. O Five Konzept não é um treino de controle, por isso a respiração é natural, sem a contração de nenhum músculo. O método, portanto, não compete com o pilates, pelo contrário, os dois se complementam e podem ser utilizados em diferentes fases da reabilitação ou treinamento.

A prática de atividade física regular é algo amplamente divulgado e necessário para ganho de qualidade de vida, porém, com a idade, lesões e limitações, as dores e dificuldades podem restringir os movimentos e limitar os indivíduos na prática esportiva. A metodologia Five Konzept é algo motivador porque atua e trata diretamente a lógica da dor com um meio natural e eficaz, aliviando as tensões do dia a dia e evitando lesões e danos ao corpo.

Fonte: https://metalifepilates.com.br