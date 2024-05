Rodovias federais: Mortes sobem 7% no PR, mas Cascavel tem ‘leve queda’

Cascavel – No mês do “Maio Amarelo” que trata de diversos aspectos da mobilidade urbana, já que o movimento data foi criado para debater e alertar quanto a importância de manter o bom comportamento no trânsito, tanto na cidade quantos nas rodovias, um dado apresentado pela a PRF (Polícia Rodoviária Federal) preocupa as autoridades de trânsito, já que no primeiro quadrimestre do ano houve aumento de acidentes e de mortes no Paraná.

De acordo com a PRF, tanto acidentes quando feridos e mortos estão maiores neste ano. O dado mais preocupante o aumento das mortes, 7% a mais, chegando a 182, 12 a mais que em 2023. Cresceram também as mortes relacionadas pela a colisão frontal. Embora ocupe a sétima posição no ranking de quantidade de acidentes, a energia envolvida neste tipo de acidente causa maior deformação nos veículos, consequentemente, causando ferimentos maiores e óbitos.

Somente neste tipo de colisão, a PRF registrou 56 óbitos neste ano, seis a mais do que o mesmo período do ano passado que foram 50, sendo que nestes acidentes existem dois fatores intimamente relacionados às colisões frontais: excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. A saída de pista, que é outro tipo de acidente geralmente causado pelo excesso de velocidade com a perda de controle do veículo, está em segundo lugar na relação com óbitos em acidentes no Paraná, somando 34 óbitos, seguida de perto pelo atropelamento de pedestre com 28 óbitos.

Infrações

Para tentar reduzir o número e a gravidade dos acidentes, a PRF intensificou as fiscalizações nos últimos quatro meses, o que refletiu no registro de grande número de motoristas transitando acima da velocidade. No quadrimestre, 56.211 condutores foram flagrados circulando acima da velocidade permitida e outros 6.808 em ultrapassagens proibidas. Os dois índices também são superiores aos registrados nos quatro primeiros meses do ano passado, sendo que referente ao flagrante de velocidade, o aumento passa de 10%.

Outra infração que demonstra a despreocupação com a segurança por parte dos condutores é o aumento de mais de mil flagrantes de falta de uso de cinto de segurança, equipamento básico para salvar vidas.

Saúde pública

Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública, causando grande pressão sobre o sistema de saúde pública e sobre a economia e a superlotação dos hospitais públicos. Dados da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná, apontaram que as internações decorrentes de acidentes de trânsito custaram aos cofres públicos cerca de R$ 36 milhões, em 2022 e 2023.

De acordo com a PRF, diversos fatores são responsáveis pela ocorrência de acidentes de trânsito, mas que é necessário a participação de toda a sociedade, principalmente dos condutores, para a melhora desse cenário. A PRF já anunciou que a fiscalização de trânsito será ainda mais intensificada. Comandos específicos de fiscalização de velocidade e de ultrapassagem, direcionados para pontos críticos, serão realizados de forma diária em todas as regiões de estado.

Cenário de alerta em Cascavel

Neo Gonçalves, responsável pela a Comunicação da PRF de Cascavel, disse que o cenário da cidade é um pouco diferente do estado. Nestes primeiros quatro meses, a PRF registrou uma queda no número de óbitos, totalizando 21 até agora, 8 a menos do que no ano passado que registrou 29 vítimas fatais. O número de acidentes também se manteve estável, sendo que neste ano foram 200 e no ano passado havia sido 203. Apesar da redução desses dois índices, o número de feridos aumentou, passando de 225 para 262 neste primeiro quadrimestre de 2024.

Segundo Neo Gonlçavez, a colisão frontal também aparece como o principal acidente com morte na região e que é sempre importante reforçar o respeito às leis de trânsito e os limites de velocidade. “Muitas vezes o motorista se arrisca ou ainda em trechos que é permitida a ultrapassagem não tem condições e o motorista não tem tempo e acaba insistindo, causando colisões muitos graves, já que o condutor acaba acelerando quando vai ultrapassar”, reforçou.

Sobre a saída de pista, a policial disse que a PRF vem percebendo isso e a grande parte dos condutores estava utilizando o celular. “Aumentamos também a fiscalização e continuamos trabalhando com a questão educativa, pedindo a ajuda dos motoristas, já que não queremos nenhum óbito, sem acidentes e sem feridos”, frisou.

Foto: Arquivo/PRF