Mais de 5,5 mil candidatos farão prova do concurso público da Prefeitura no domingo

Atenção, os 5.590 candidatos que se inscreveram para o concurso público nº92/2024 da Prefeitura de Cascavel: a prova será realizada neste domingo (2), no Centro Universitário FAG, que fica na Avenida das Torres, nº500. Os portões serão abertos às 12h e o fechamento acontecerá pontualmente às 12h40. A prova iniciará às 13h.

Ao todo, são 53 vagas, além de formação de cadastro reserva. São cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior com salários de R$ 1.750,22 até 12.142,56.



Todos os cargos serão submetidos à Prova Objetiva obrigatoriamente e, também, à Prova Dissertativa, de acordo com as especificidades de cada cargo.

ORIENTAÇÕES

Para visualizar o Bloco e Sala de realização da prova, o candidato deverá acessar a “Área do Candidato” e imprimir o cartão de convocação, que está disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

A identificação do local de realização das provas é de responsabilidade exclusiva do candidato.

A orientação é para o candidato comparecer com antecedência mínima de 40 minutos antes do fechamento do portão de acesso.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente, documento original oficial de identificação com foto e o cartão de convocação do candidato.

O edital completo está disponível disponível nos sites www.fundacaofafipa.org.br e https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/concurso-publico-n-922024

CONFIRA AS VAGAS:

NÍVEL FUNDAMENTAL:

Tratador de Animais



NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:

Agente Administrativo

Agente Comunitário de Saúde

Instrutor de Informática

Secretário(a) Escolar

Técnico em Farmácia

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança do Trabalho



NÍVEL SUPERIOR

Assistente Social

Dentista 40 horas

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Médico Especialista – Ginecologista/Obstetra

Médico Especialista – Médico do Trabalho

Médico Veterinário

Nutricionista

Fonte: Secom