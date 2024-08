Com queda nas temperaturas, viaturas da PRF amanhecem "congeladas"

CLIMA

Com chuva, qualidade do ar volta aos bons padrões habituais no Paraná

As chuvas registradas no final de semana ajudaram a melhorar a qualidade do ar no Paraná. De acordo com um levantamento da equipe de Gerenciamento da Qualidade do Ar do Instituto Água e Terra (IAT), os níveis de Partículas Inaláveis (MP10) e Partículas Respiráveis (MP2,5) que estavam elevados por causa da fumaça de poluentes liberados […]